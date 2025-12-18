Más Información

Sólo el 23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

Sólo el 23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

"Mulato Teatro" se despide del Año Viejo en Cocoyoc

"Mulato Teatro" se despide del Año Viejo en Cocoyoc

Arte reflexiona sobre tensiones geopolítica

Arte reflexiona sobre tensiones geopolítica

Repartición de libros se vuelve homenaje a Taibo II

Repartición de libros se vuelve homenaje a Taibo II

La Lagunilla revela vestigios de su pasado tlatelolca

La Lagunilla revela vestigios de su pasado tlatelolca

Mucha lluvia y pocos libros en la caótica entrega de colección de  Taibo II

Mucha lluvia y pocos libros en la caótica entrega de colección de  Taibo II

El actor estadounidense regresará a la pantalla pequeña el próximo 26 de diciembre con la serie "Minimarket", una comedia italiana que se estrenará en el servicio de streaming de la televisión pública RAI.

Esta será su primera serie en televisión desde su salida de la famosa "House of Cards" en 2017, cuando fue despedido a raíz de las acusaciones de abuso sexual que surgieron en su contra.

Spacey, de 66 años y ganador de dos premios Óscar por "American Beauty" (1999) y "The Usual Suspects" ('Sospechosos habituales', 1995), era uno de los actores más respetados de Hollywood hasta que llegó la primera acusación contra él.

Lee también:

El actor fue posteriormente absuelto de nueve cargos de delitos sexuales en el Reino Unido y obtuvo una victoria en una demanda civil en EE.UU. relacionada con una insinuación sexual no deseada ocurrida en 1986.

En "Minimarket", Spacey interpreta a un mentor poco convencional de Manlio Viganò (Filippo Laganà), un joven que trabaja en una pequeña tienda de comestibles en Roma y sueña con convertirse en una estrella de televisión.

El personaje de Spacey es su amigo imaginario y mentor, que aparece como una presencia inquebrantable, ejerciendo de "conciencia artística" del joven.

Lee también:

La relación entre ambos tiene un tono cómico: mientras Spacey aporta su vasta experiencia como veterano de los sets de Hollywood, el ingenuo Manlio no es consciente de que está siendo guiado por un ganador del Óscar.

La serie de diez episodios, que mezcla humor con momentos surrealistas, se estrenará en RaiPlay el 26 de diciembre con los primeros cinco episodios, y la segunda parte de la temporada llegará el 9 de enero.

Desde el estallido del escándalo por las acusaciones de abusos, Spacey ha participado en pocos proyectos, pero ha rodado tres películas en los últimos años: '1780' (2025), 'Gore' que finalmente se canceló y 'The Awakening', que se estrenará en los próximos meses.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Así reaccionaron Nodal y Ángela Aguilar tras el escándalo del supuesto despido de la violinista Esmeralda Camacho. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / EFE

Así reaccionaron Nodal y Ángela Aguilar tras el escándalo del supuesto despido de la violinista Esmeralda Camacho

Así luce hoy Dorismar tras una cirugía estética que salió mal: “estoy en rehabilitación”. Foto: Tomada de Instagram @dorismartv

Así luce hoy Dorismar tras una cirugía estética que salió mal: “estoy en rehabilitación”

Romance con Justin Trudeau “salvó” a Katy Perry tras rompimiento con Orlando Bloom: “Es su rayo de sol”. Foto: Instagram

Romance con Justin Trudeau “salvó” a Katy Perry tras rompimiento con Orlando Bloom: “Es su rayo de sol”

Kylie Jenner/ AFP

Kylie Jenner impacta con ajustado vestido rojo de látex, casi imposible de llevar

¿Indirecta para Ángela Aguilar Violinista de Nodal comparte mensaje en medio de la polémica. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Indirecta para Ángela Aguilar? Violinista de Nodal comparte mensaje en medio de la polémica

[Publicidad]