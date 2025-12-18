El actor estadounidense Kevin Spacey regresará a la pantalla pequeña el próximo 26 de diciembre con la serie "Minimarket", una comedia italiana que se estrenará en el servicio de streaming de la televisión pública RAI.

Esta será su primera serie en televisión desde su salida de la famosa "House of Cards" en 2017, cuando fue despedido a raíz de las acusaciones de abuso sexual que surgieron en su contra.

Spacey, de 66 años y ganador de dos premios Óscar por "American Beauty" (1999) y "The Usual Suspects" ('Sospechosos habituales', 1995), era uno de los actores más respetados de Hollywood hasta que llegó la primera acusación contra él.

El actor fue posteriormente absuelto de nueve cargos de delitos sexuales en el Reino Unido y obtuvo una victoria en una demanda civil en EE.UU. relacionada con una insinuación sexual no deseada ocurrida en 1986.

En "Minimarket", Spacey interpreta a un mentor poco convencional de Manlio Viganò (Filippo Laganà), un joven que trabaja en una pequeña tienda de comestibles en Roma y sueña con convertirse en una estrella de televisión.

El personaje de Spacey es su amigo imaginario y mentor, que aparece como una presencia inquebrantable, ejerciendo de "conciencia artística" del joven.

La relación entre ambos tiene un tono cómico: mientras Spacey aporta su vasta experiencia como veterano de los sets de Hollywood, el ingenuo Manlio no es consciente de que está siendo guiado por un ganador del Óscar.

La serie de diez episodios, que mezcla humor con momentos surrealistas, se estrenará en RaiPlay el 26 de diciembre con los primeros cinco episodios, y la segunda parte de la temporada llegará el 9 de enero.

Desde el estallido del escándalo por las acusaciones de abusos, Spacey ha participado en pocos proyectos, pero ha rodado tres películas en los últimos años: '1780' (2025), 'Gore' que finalmente se canceló y 'The Awakening', que se estrenará en los próximos meses.