Más Información

Sólo el 23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

Sólo el 23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

Mulato Teatro se despide del Año Viejo en Cocoyoc

Mulato Teatro se despide del Año Viejo en Cocoyoc

Arte reflexiona sobre tensiones geopolítica

Arte reflexiona sobre tensiones geopolítica

Repartición de libros se vuelve homenaje a Taibo II

Repartición de libros se vuelve homenaje a Taibo II

La Lagunilla revela vestigios de su pasado tlatelolca

La Lagunilla revela vestigios de su pasado tlatelolca

Mucha lluvia y pocos libros en la caótica entrega de colección de  Taibo II

Mucha lluvia y pocos libros en la caótica entrega de colección de  Taibo II

La actriz estadounidense Meg Ryan se ha sumado a las reacciones por el asesinato del cineasta y su mujer con un sentido homenaje al autor de "When Harry Met Sally...", a quien le agradece creer en lo mejor de las personas.

"Gracias, Rob y Michele, por su forma de creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas y en la risa. Gracias por vuestra fe en lo mejor de las personas y por vuestro profundo amor por nuestro país", dijo en Instagram en un mensaje en el que también se acuerda de la esposa de Reiner, degollada junto a él este pasado fin de semana.

Lee también:

"Tengo que creer que su historia no terminará con esta tragedia inconcebible, que algo bueno puede surgir, que se genere conciencia... no lo sé, pero imagino que ellos querrían que eso fuera esperanzador y humano, que fuera algo que nos lleve a todos a una mayor comprensión mutua y a algo de paz", añadió.

Ryan acompaña su homenaje con una foto de ella bailando con Reiner. "When Harry Met Sally...", la cinta que los unió a nivel profesional y que fue estrenada en 1989, se convirtió en una referencia de la comedia romántica.

Este miércoles se difundió que el cineasta y su mujer fallecieron a causa de "múltiples heridas por objetos cortantes", según concluyó el informe del médico forense del condado de Los Ángeles.

Lee también:

El hijo mediano de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado horas después de conocerse la muerte de sus padres como el principal acusado. Ha sido imputado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Así reaccionaron Nodal y Ángela Aguilar tras el escándalo del supuesto despido de la violinista Esmeralda Camacho. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / EFE

Así reaccionaron Nodal y Ángela Aguilar tras el escándalo del supuesto despido de la violinista Esmeralda Camacho

Así luce hoy Dorismar tras una cirugía estética que salió mal: “estoy en rehabilitación”. Foto: Tomada de Instagram @dorismartv

Así luce hoy Dorismar tras una cirugía estética que salió mal: “estoy en rehabilitación”

Romance con Justin Trudeau “salvó” a Katy Perry tras rompimiento con Orlando Bloom: “Es su rayo de sol”. Foto: Instagram

Romance con Justin Trudeau “salvó” a Katy Perry tras rompimiento con Orlando Bloom: “Es su rayo de sol”

Kylie Jenner/ AFP

Kylie Jenner impacta con ajustado vestido rojo de látex, casi imposible de llevar

¿Indirecta para Ángela Aguilar Violinista de Nodal comparte mensaje en medio de la polémica. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Indirecta para Ángela Aguilar? Violinista de Nodal comparte mensaje en medio de la polémica

[Publicidad]