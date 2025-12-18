Dorismar se siente feliz tras someterse a una reconstrucción nasal que le ha devuelto la esperanza luego de cuatro cirugías fallidas que la obligaron a viajar a Colombia para atenderse con urgencia, la modelo argentina de 50 años, que se dio a conocer en México por aparecer en televisión como en telenovelas como "Alma de Hierro" y "Triunfo del Amor".

La modelo argentina compartió un video en el que se muestra en su segundo día de recuperación desde una cámara hiperbárica y satisfecha de los resultados.

"Es mi segundo día posoperatorio, sigo las indicaciones del doctor Froilán Paez, mi héroe, la verdad es que estoy muy contenta y tranquila", expresó.

Dorismar se recupera de una reconstrucción nasal.

¿Qué le pasó a Dorismar en la nariz?

El doctor Froilán Paez, a quien Dorismar llama su héroe, explicó el problema nasal de la actriz que la llevó a someterse a una reconstrucción nasal; explicó que la modelo presenta un historial médico complejo marcado por cuatro cirugías previas en la nariz, todas con complicaciones graves que han dejado secuelas irreversibles.

En primer lugar, dice, sufrió necrosis de la piel en el dorso nasal —la parte superior de la nariz— causada por inyectables, como fillers o sustancias inyectadas para mejorar la apariencia, lo que provocó la muerte del tejido cutáneo y resultó en una cicatriz permanente que no se puede revertir.

Posteriormente, Dorismar experimentó rechazo de una prótesis nasal (un implante sintético), que generó una infección severa obligando a su extracción quirúrgica. Además, un injerto de cartílago tomado de la oreja (auricular) migró de forma errática, es decir, se desplazó de su posición ideal, fallando en su propósito reconstructivo.

Dorismar muestra el antes y el después de su cirugía reconstructiva.

El médico detalló que estos eventos no solo alteran la estética, sino que comprometen la funcionalidad nasal debido a una rinopatía obstructiva —obstrucción crónica de las vías respiratorias nasales— y rinitis costrosa, una inflamación con formación de costras secas derivada de los traumas previos.

Estos retos quirúrgicos son comunes en la práctica diaria de cirujanos reconstructivos, ya que van más allá de la mera destreza técnica —que exige precisión para manejar tejidos dañados y cicatrices— y abarcan un profundo componente emocional en los pacientes.

La actriz y modelo Dorismar se somete a una reconstrucción nasal, un procedimiento quirúrgico especializado que restaura la forma, estructura y función de la nariz.

El especialista puntualizó que al igual que Dorismar, muchos pacientes suelen llegar con expectativas poco realistas debido a sus fracasos pasados, por lo que requieren un ajuste exhaustivo de sus aspiraciones mediante consejería psicológica y educación sobre los límites reales de la cirugía.

Enfatizó que su prioridad es un enfoque terapéutico, el cual implica una o varias intervenciones reconstructivas secuenciales, diseñadas para reparar en el mejor porcentaje posible todos los daños acumulados, priorizando la funcionalidad respiratoria y una estética aceptable, aunque no siempre perfecta, con el fin de restaurar la calidad de vida del paciente.

Dorismar, de 50 años, ganó popularidad en México no solo por sus apariciones en televisión, sino por aparecer en varias revistas para caballeros.

