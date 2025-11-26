El cantante cubano Eduardo Antonio, quien fue pareja de Niurka Marcos en 2011, sumó una cirugía más a su cuerpo, el mismo procedimiento al que Ninel Conde se sometió para cambiar el color de sus ojos; el cubano de 55 años por fin hace su sueño realidad: ser un mulato de ojos verdes.

A Eduardo Antonio, cantante del tema "Mujer", que musicalizó por muchos años "Mujer casos de la vida real", no le afectan las críticas por su apariencia, tampoco tiene problemas con quienes dicen que "ya no se parece a como era antes", pues asegura que justo eso, "le encanta".

"Desde que soy muy jovencito quise ser un mulato de ojos verdes", contó al programa "Hoy Día", donde hablaron de los riesgos de la cirugía para cambiar el color de los ojos llamada queratopigmentación, un procedimiento quirúrgico que utiliza láser para crear un "túnel" en la córnea y luego se introduce un pigmento en ella para alterar el color de forma permanente.

Eduardo Antonio, quien colaboró con la legendaria Celia Cruz en el video “La Negra Tiene Tumbao”, admite que fue el primer cubano en usar lentes de contacto de color por su afán de lucir ojos de color.

"Fui el primer artista en Cuba que usó lentes de contacto de color, en mi primera gira en México me compré mis primeros pupilentes", recordó, y aunque admitió que ha tenido encima de él mucha crítica, eso no lo ha detenido para lograr sus deseos.

El cantante Eduardo Antonio confesó que siempre quiso ser un “mulato de ojos verdes”.

Incluso, no le preocupan los riesgos que la cirugía tiene, tales como ojo seco, sensación de cuerpo extraño o deformidad de la córnea, así como la complejidad que sería si en el futuro necesitara una cirugía de cataratas.

Hace unos meses, el cantante que en 1996 representó a Cuba en el Festival OTI Internacional con el tema “Me queda la canción”, aseguró que para él lo más importante es que se siente bien con su nueva versión, aunque no tenga nada que ver con la pasada.

Eduardo Antonio fue el primer cantante cubano en usar lentes de color, los adquirió durante su primer concierto en México. Así se veía en 2002. Archivo EL UNIVERSAL.

"Tienes que ser feliz, ser muy libre, decir cómo te quieres ver; yo por supuesto que no me parezco a ese muchachito que empezó en la televisión, no me parezco, soy otro, pero la versión que ahora veo de mi a mi me gusta y eso es válido", dijo hace unos meses en entrevista con "Hoy Día" .

El intérprete se ha sometido a varios procedimientos estéticos, entre ellos reconstrucción abdominal y cirugía facial, con intención de rejuvenecimiento, además de que es fan del bótox.​

En agosto de 2024 fue ingresado a terapia intensiva en Miami tras sufrir graves complicaciones postoperatorias por una cirugía facial; públicamente ha dicho que no comulga con la frase de "envejecer con dignidad", por lo que está en una búsqueda constante de procedimientos estéticos para lograrlo.

