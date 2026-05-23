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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que ya fueron identificados cuatro internos como los presuntos iniciadores de la riña ocurrida en el pabellón 3 del penal estatal de Ciudad Obregón.
A través de un comunicado, señaló que en las próximas horas, a estas personas privadas de la libertad se les ejercitará acción penal en su contra.
Las investigaciones establecieron que las cuatro personas provocaron el fallecimiento de dos internos y lesiones a siete individuos más, entre ellas un custodio, por lo que se les imputará por los delitos de homicidio y lesiones calificadas.
Se mencionó que la situación en el penal se encuentra controlada y la FGJES mantiene las investigaciones para el esclarecimiento de los
Los hechos ocurrieron la tarde del martes 22 de mayo cuando se reportó una riña al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ciudad Obregón lo que activó de manera inmediata los protocolos de seguridad por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno para establecer el orden.
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