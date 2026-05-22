El Gabinete de Seguridad informó que, tras una riña en el pabellón 3 del penal estatal de Ciudad Obregón, Sonora, hay 5 personas heridas y una fallecida, por lo que inició una investigación.

"Tras activarse los protocolos de corporaciones estatales, federales y municipales, ingresaron para contener la situación y restablecer el orden al interior del centro penitenciario", dijo en un comunicado.

Aseguró que personal de Cruz Roja brindó atención prehospitalaria y realizó los traslados correspondientes para su valoración médica.

Personal de Cruz Roja ingresó al penal para brindar atención prehospitalaria a los lesionados. | Foto: Especial.

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Afirmó que los hechos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) se encuentran controlados y las autoridades locales y federales seguirán informando al respecto.

Despliegan elementos de la Guardia Nacional, AMIC, Policía Municipal y Bomberos

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la situación se originó tras una riña entre personas privadas de la libertad, activándose de inmediato los protocolos de seguridad para contener el conflicto y restablecer el orden.

Testigos reportaron que varias ambulancias de la Cruz Roja salieron del Cereso con códigos encendidos, mientras en el exterior permanecían desplegados elementos de la Guardia Nacional, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Municipal, Bomberos y otras corporaciones estatales y federales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la situación se originó tras una riña entre personas privadas de la libertad. | Foto: Especial.

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A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad confirmó que actualmente se mantiene presencia preventiva al interior y exterior del penal para evitar nuevos incidentes.

El Gobierno de Sonora informó que las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

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