Con la colaboración interinstitucional fue detenido en el Estado de México un hombre que ha sido señalado como presunto responsable de intentar privar de la vida a una mujer en Ciudad Obregón.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en colaboración con sus homólogos del Estado de México, ejecutaron la orden de aprehensión contra José Guadalupe “N”.

El hombre fue detenido en el Parque Industrial Sayoniquilpan, donde fue localizado tras labores de inteligencia y seguimiento.

Lee también Desaparecen seis jóvenes en menos de 72 horas en Sonora; colectivo de madres buscadoras pide apoyo ciudadano

Presunto feminicida exigió dinero a víctima antes de asesinarla

El imputado es señalado por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, en perjuicio de Keyla Chantal “N”, por hechos ocurridos el 12 de septiembre de 2024 en un domicilio de la colonia Rincón del Valle, en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el sujeto arribó al lugar en actitud agresiva y reclamó dinero a la víctima; al no obtenerlo, la agredió físicamente, causándole lesiones en diversas partes del cuerpo y rostro, en un contexto de violencia directa.

Durante la agresión, vecinos acudieron tras escuchar los gritos de auxilio; sin embargo, el imputado los amenazó y logró retirarse del sitio, evadiendo la acción de la justicia por varios meses.

Lee también Denuncian presunta negligencia en estética canina de Mérida; bulldog francés muere tras servicio de baño y corte

Operativo en conjunto permitió la captura

El trabajo de investigación de gabinete desarrollado por personal de AMIC permitió establecer su posible ubicación en el Estado de México, por lo que se activaron mecanismos de colaboración interinstitucional con la Agencia de Investigación Criminal de esa entidad, logrando su captura.

El detenido fue trasladado a Sonora para quedar a disposición de la autoridad judicial correspondiente, donde enfrentará el proceso penal en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrendó su compromiso de actuar con perspectiva de género y de llevar ante la justicia a quienes ejerzan violencia contra las mujeres, mediante investigaciones sólidas y coordinación efectiva a nivel nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr