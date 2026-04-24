El cuerpo de una persona envuelto en una cobija y colocado dentro de bolsas de plástico negras fue localizado la mañana de este viernes en el cruce de avenida Gran Canal y Río de los Remedios, en la colonia Nueva Atzacoalco, en los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero con el Estado de México, lo que provocó una fuerte movilización policiaca en la zona.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con corporaciones mexiquenses, acordonaron el área en espera de personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina, encargado de realizar los peritajes y el levantamiento del cuerpo. El hallazgo ocurrió en la zona conocida como el trébol de Río de los Remedios, donde automovilistas reportaron la presencia del bulto sospechoso.

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De acuerdo con los primeros informes, la víctima fue encontrada al interior de bolsas negras abandonadas a un costado de la vialidad. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona ni las causas precisas de la muerte, por lo que serán los estudios forenses los que determinen cómo ocurrieron los hechos.

De manera preliminar, las autoridades no descartan que este hallazgo pudiera estar relacionado con una balacera ocurrida días antes en la colonia Casas Alemán, también en Gustavo A. Madero, donde fueron detenidas nueve personas, entre ellas siete hombres y dos mujeres.

La policía capitalina ya revisa imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para tratar de identificar a quienes abandonaron el cuerpo en ese punto y establecer si ambos hechos tienen alguna conexión.

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afcl