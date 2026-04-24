Un ataque a balazos sembró el pánico entre comensales de una taquería en la colonia La Angostura, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde cinco personas resultaron heridas luego de que varios sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra el establecimiento ubicado sobre avenida de Las Torres, frente a la entrada principal de la Universidad Anáhuac México Campus Sur.

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De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar quedaron esparcidos más de 20 casquillos percutidos, mientras testigos señalaron que sujetos a bordo de motocicletas abrieron fuego directamente hacia el establecimiento, donde varios clientes se encontraban comiendo. Algunas de las personas que estaban dentro intentaron resguardarse, mientras otras resultaron heridas durante el ataque.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar quedaron esparcidos más de 20 casquillos percutidos. Foto: Especial

Entre los lesionados se encuentran una mujer de 40 años con heridas en una pierna y el rostro, así como dos hombres de 47 y 42 años con impactos en brazo y abdomen, respectivamente, quienes fueron trasladados por paramédicos a distintos hospitales. Además, un joven de 19 años y otro hombre de 26 también resultaron heridos y fueron llevados por familiares a otro nosocomio para recibir atención médica.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, tras revisar las cámaras del C2 Poniente, se detectó la ruta de escape de una de las motocicletas involucradas. Minutos después, policías localizaron a dos jóvenes de 19 y 16 años en calles de la colonia Olivar de los Padres, quienes fueron detenidos por su posible participación en el ataque.

Las autoridades capitalinas señalaron que las investigaciones continúan para ubicar al resto de los responsables y esclarecer el móvil de la agresión, mientras peritos de la Fiscalía capitalina realizaron el levantamiento de indicios balísticos en la escena.

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afcl