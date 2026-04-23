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Texcoco, Méx. – Durante la madrugada de este jueves 23, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a sus familiares en las instalaciones de la Fiscalía Regional con sede en .

La , dio a conocer la corporación mexiquense.

Previo a la entrega, peritos de la y de la Fiscalía mexiquense realizaron análisis toxicológicos, histopatológicos, bioquímicos y otros estudios.

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La madre solicitó a las autoridades ministeriales del Estado de México que no revelaran el destino final del cuerpo.

La noche del miércoles arribó una carroza al sitio para el traslado, según la decisión de los seres queridos.

El lunes 20 de abril, Julio César subió a la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán y abrió fuego contra los visitantes con un arma corta.

Su madre solicitó a las autoridades que no revelen el destino final del cuerpo. | Foto: Especial.
Su madre solicitó a las autoridades que no revelen el destino final del cuerpo. | Foto: Especial.

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Mató a una turista canadiense e hirió a 13 personas de distintas nacionalidades, entre ellas estadounidenses, colombianos —incluido un niño de seis años—, brasileños y un ruso.

Algunas víctimas sufrieron impactos de bala; otras, lesiones por caídas durante la evacuación.

El agresor se quitó la vida en el lugar con su propia arma.

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Las autoridades confirmaron que actuó solo y que el ataque no fue espontáneo.

Los cuerpos de la turista canadiense y del agresor permanecieron en la Pirámide de la Luna hasta que personal de la fiscalía los bajó.

Posteriormente, las dos víctimas mortales fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía en Texcoco.

Las autoridades ministeriales entregaron el cuerpo de la mujer canadiense a sus familiares el martes pasado.

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JACL/cr

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