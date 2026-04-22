José Israel, identificado por autoridades capitalinas como presunto líder de una banda dedicada al robo a casa habitación, fue notificado de una nueva orden de aprehensión mientras permanecía interno en un penal de la Ciudad de México, acusado de encabezar una célula relacionada con al menos 38 atracos cometidos en los últimos tres años.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría vinculado con robos registrados entre 2023 y lo que va de 2026 en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Tlalpan, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

Las autoridades informaron que el grupo criminal utilizaba un modus operandi basado en recorridos constantes por zonas residenciales para detectar viviendas sin moradores. Una vez identificados los inmuebles, ingresaban forzando las chapas de las puertas principales para apoderarse de joyas, equipo de cómputo, dinero en efectivo y otros objetos de valor.

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La orden judicial deriva de una investigación por un robo ocurrido el pasado 18 de enero en una vivienda de la colonia Ampliación Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, donde fueron sustraídas computadoras, piezas de joyería y efectivo.

Tras reunir pruebas que lo vincularon con ese caso, un juez de control otorgó el mandamiento judicial, el cual fue ejecutado dentro de un centro penitenciario ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde el hombre, de 48 años, ya se encontraba interno por otro proceso.

Las indagatorias también revelaron que el presunto delincuente cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno en 2010 por tentativa de robo agravado y otro en el presente año por robo calificado.

La SSC señaló que continuará con las labores de inteligencia para desarticular grupos dedicados a delitos patrimoniales que afectan a habitantes de la capital.

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