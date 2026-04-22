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"Ya la buscaré para plantearle mi decisión", dice Luisa Alcalde sobre invitación de Sheinbaum; "me siento muy honrada", expresa
Taddei toma protesta de nuevos consejeros electorales del INE; ustedes vigilarán que se cumpla la voluntad del pueblo, les dice
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tomó protesta a Blanca Yasahara Cruz García, Frida Denisse Gómez
Puga y Arturo Manuel Chávez López, consejeros electorales que se integran al Consejo General hasta el próximo 21 de abril de 2035.
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dft
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