Durante la “Mañanera del Pueblo” de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que invitó a la actual dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, a sumarse a su gabinete como Consejera Jurídica, después de que Esthela Damián presentó su renuncia para contender por la gubernatura de Guerrero.

La Mandataria federal se refirió a Alcalde Luján como una “extraordinaria abogada” que contribuirá a fortalecer la llamada Cuarta Transformación y que, en caso de que acepte, corresponderá al Movimiento de Regeneración Nacional definir mediante sus estatutos internos al próximo presidente o presidenta nacional del partido.

Este es el perfil de la actual líder del morenismo, quien durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fungió como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y Secretaría de Gobernación (Segob), convirtiéndose en la persona más joven en desempeñar este cargo.

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Luisa Alcalde, líder de Morena, anuncia a Citlalli Hernández Mora como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones (16/04/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Legisladora, secretaria de Estado y dirigente nacional, entre sus pasos

Hija del abogado y asesor sindical Arturo Alcalde y de Bertha Luján, Alcalde Luján nació en la Ciudad de México en 1987. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene estudios de Maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, California.

Ha sido profesora de Derecho Colectivo del Trabajo y en 2008 fue colaboradora en un proyecto de apoyo a la ONG Smile, para comunidades vulnerables en India.

Antes de ocupar algún cargo público, se desempeñó como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; en 2011 fue coordinadora nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes.

En 2011 se afilió a un Morena naciente, como representante de jóvenes y estudiantes y donde participó en la promoción del "Movimiento de Regeneración Nacional".

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De 2012 a 2015 fue diputada federal en la LXII legislatura, en la que participó como secretaria en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La morenista ha participado en diversas publicaciones en el ámbito económico como “Del salario mínimo al salario digno”, del mismo modo, a colaborado en diversos medios impresos y audiovisuales.

De 2018 a mediados del 2023 fue designada como la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante el mandato del presidente López Obrador.

Más tarde en junio del 2023 el Presidente la nombró la nueva titular de la Secretaría de Gobernación como relevo de Adán Augusto López Hernández, quien aspiraba a la Presidencia de la República.

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Días antes de que la presidenta Sheinbaum Pardo asumiera el cargo como Mandataria federal, Alcalde Luján fue nombrada como la nueva dirigente nacional del partido guinda durante el Congreso Nacional de Morena y el 1 de octubre tomó la posesión de la presidencia de Movimiento de Regeneración Nacional.

Luisa María Alcalde fue electa para este cargo luego de que Mario Delgado Molina dejara el cargo, para fungir como secretario de Educación Pública en el actual gobierno.

¿Quién ocuparía el cargo de Luisa María Alcalde si acepta ser consejera jurídica?

Las versiones en torno al tema también contemplan la salida de Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, y apuntan a que podría ser quien asuma el cargo en la dirigencia de Morena; no obstante, no es algo que haya sido confirmado aún.

Aunque Alcalde aún no da una respuesta a la invitación de la presidenta Sheinbaum, la Mandataria federal indicó que, de aceptar, se abriría el proceso interno en Morena para renovar su dirigencia y reiteró que Morena definirá sus propios procesos internos.

"La decisión de quién vaya a ser el dirigente de Morena también se toma en Morena… no somos el partido de Estado”, y añadió que en caso que Ariadna Montiel se vaya a la dirigencia de Morena los programas sociales están blindados.

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