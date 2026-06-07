Lima. La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.

Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político de exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.

Cuando el escrutinio oficial está próximo a llegar a la mitad, la diferencia entre los dos candidatos es de 5.35 puntos porcentuales al obtener Fujimori un total de 5 millones 180 mil 829 votos, mientras que Sánchez recibe 4 millones 654 mil 882 sufragios.

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Pese a la ventaja en los datos reportados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las proyecciones de resultados realizadas por las encuestadoras Ipsos y Datum a partir de una muestra representativa de mesas electorales arrojan un empate técnico, con una mínima ventaja para Sánchez.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1.9%, otorgó 50.3% a Sánchez, contra 49.7% a Fujimori.

Otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error de 1%, señaló que Sánchez recibió 50.14% y Fujimori 49.86%.

Los votos escrutados hasta el momento pertenecen en su mayoría a la capital Lima y a otras ciudades del país, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse.

Fujimori auguró "días largos para conocer al ganador"

"Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largo hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente mil actas de 90 mil que se tiene a nivel nacional", dijo en un breve pronunciamiento.

La candidata aseguró que respetarán los resultados electorales cuando el escrutinio llegue al 100% y animó a Sánchez a hacer lo mismo.

Por su parte, Sánchez celebró las proyecciones que le dan ligera ventaja. Desde un balcón, dijo a sus seguidores que "este es el día de la recuperación de la democracia". Invocó a sus personeros, y a las instituciones democráticas, a "exigir el respeto al resultado electoral y la voluntad del pueblo". Sin embargo, reconoció que "nadie puede decir 'ya gané'".

"Estamos en condiciones del respecto irrestricto de los resultados oficiales (...) queremos con mucho entusiasmo, con mucha esperanza que llegue ahora el momento de la defensa del voto de los pueblos profundos, los pueblos rurales y de todos peruanos", agregó.

Unos 27 millones de electores estaban llamados a escoger presidente para un mandato de cinco años, el noveno presidente en una década, tras una caída récord de gobernantes.

Las mesas de votación cerraron a las 17:00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.

Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.

La falta de cédulas y ánforas impide votar a miles y desata acciones de la policía anticorrupción. (12/04/26) Foto: AFP

Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.

Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.

¿"Comunismo" o "dictadura"?

Bajo la palabra "orden", Fujimori prometió prosperidad y advirtió del peligro del "comunismo".

"Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar", declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.

Sánchez moderó su discurso de "cambio radical", se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a AFP que quiere una relación "respetuosa" con Washington.

"Necesitamos un cambio. Es importante el equilibrio de poderes. Le tengo más temor a Keiko que a Sánchez", afirmó Juan Salas, comerciante de 32 años.

El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la "dictadura" del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.

El difunto expresidente de Perú, Alberto Fujimori, acompañado por su hija y actual candidata, Keiko, mientras ésta era congresista, durante una conferencia de prensa en Chile, en 2007, previo a su extradición a su país (ARCHIVO REUTERS)

Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.

Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.

El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.

Votantes piden a candidatos acabar con la delincuencia

Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.

"Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia", aseguró a AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.

Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar, dice, con la "lacra social" con la "misma fuerza" con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.

Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.

Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100 mil habitantes.

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El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con crecimiento del PIB de 3.4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.

Fujimori defiende propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.

Sánchez ofreció alzas salariales y trató de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del estratégico banco central.

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