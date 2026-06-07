[Publicidad]
El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) informaron que investigan un accidente aéreo ocurrido luego de que un jet se estrellara en el Aeropuerto de La Romana.
Las entidades identificaron a la aeronave con la matrícula N318JF, modelo GALX.
De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Lee también Colapsa tren de aterrizaje de un avión de Lufthansa en Frankfurt; reportan varios heridos
La aeronave de matrícula estadounidense, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, tenía a bordo únicamente a sus dos tripulantes, el piloto y copiloto. Ambos murieron.
El avión, de matrícula estadounidense N318JF, está registrado a nombre de una empresa de aviación ejecutiva. De inmediato se activaron los protocolos e iniciaron la investigación para determinar las causas.
“Tanto el IDAC como la CIAA ofrecerán información adicional conforme avance el proceso investigativo”, dijeron las autoridades aeronáuticas dominicanas, refiriéndose al Instituto Dominicano de Aviación Civil y a la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación.
Eugenio Cedeño, diputado por La Romana, confirmó los fallecimientos.
“Se confirma muerte de los dos pilotos. Únicos ocupantes del avión. Se trata de vuelo chárter que venía a recoger un pequeño grupo”, según público en la red social X.
Las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos correspondientes y realizan las investigaciones de lugar para determinar las causas del incidente.
Lee también Avión regresa por amenaza de seguridad tras altavoz Bluetooth llamado “bomba”; detienen al responsable
Tanto el IDAC como la CIAA ofrecerán información adicional conforme avance el proceso investigativo.
Israel activa alertas tras detección de misiles lanzados desde Irán; ejército opera para neutralizar amenaza
desa/rmlgv
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Fuertes lluvias provocan inundaciones en el oriente del Edomex; colapsan vialidades
Metrópoli
Lluvias generan afectaciones en CDMX; reportan encharcamientos, árboles caídos y viviendas dañadas
Universal Deportes
Así fue el espectacular recibimiento de la Selección de España en México
Mundo
Ataque a puñaladas en tren de Nueva York deja seis heridos; el agresor está "bajo custodia"
Sección
A días del Mundial 2026, tiroteo sacude Kansas City cerca de la base de Inglaterra
Sección
Sheinbaum conduce Olinia: así es el primer auto eléctrico mexicano que costará 150 mil pesos
Sección
Trump llama “corrupta” a periodista y abandona entrevista tras ser cuestionado por presunto fraude electoral
Sección
“No necesitamos otro ataque”: Trump intenta evitar represalias de Israel contra Irán