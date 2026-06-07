El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) informaron que investigan un accidente aéreo ocurrido luego de que un jet se estrellara en el Aeropuerto de La Romana.

Las entidades identificaron a la aeronave con la matrícula N318JF, modelo GALX.

De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.

Lee también Colapsa tren de aterrizaje de un avión de Lufthansa en Frankfurt; reportan varios heridos

La aeronave de matrícula estadounidense, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, tenía a bordo únicamente a sus dos tripulantes, el piloto y copiloto. Ambos murieron.

El avión, de matrícula estadounidense N318JF, está registrado a nombre de una empresa de aviación ejecutiva. De inmediato se activaron los protocolos e iniciaron la investigación para determinar las causas.

“Tanto el IDAC como la CIAA ofrecerán información adicional conforme avance el proceso investigativo”, dijeron las autoridades aeronáuticas dominicanas, refiriéndose al Instituto Dominicano de Aviación Civil y a la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación.

Eugenio Cedeño, diputado por La Romana, confirmó los fallecimientos.

“Se confirma muerte de los dos pilotos. Únicos ocupantes del avión. Se trata de vuelo chárter que venía a recoger un pequeño grupo”, según público en la red social X.

URGENTE!!! Acaba de estrellarse un avión privado en el Aeropuerto de La Romana. Noticia en desarrollo. Se ignora número de ocupantes. pic.twitter.com/42ouQNlJCV — Eugenio Cedeño Areche (@eugeniocedenolr) June 7, 2026

Las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos correspondientes y realizan las investigaciones de lugar para determinar las causas del incidente.

Lee también Avión regresa por amenaza de seguridad tras altavoz Bluetooth llamado “bomba”; detienen al responsable

Tanto el IDAC como la CIAA ofrecerán información adicional conforme avance el proceso investigativo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv