Jerusalén. El Ejército israelí informó este domingo por la noche que activó las alertas en "varias zonas" del norte del país tras la detección de misiles lanzados desde Irán hacia territorio israelí.

"Se solicita a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interno", agrega el comunicado del Ejército israelí sobre el primer ataque de Irán contra Israel desde el alto el fuego de abril.

En este momento, la Fuerza Aérea israelí está operando para "interceptar y atacar donde sea necesario para neutralizar la amenaza", según el comunicado militar, que culmina asegurando que el sistema de defensa antiaérea israelí "no es infalible, por lo que es importante seguir las instrucciones del Comando del Frente Interno".

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Más tarde, el ejército israelí dijo haber interceptado un total de 11 misiles lanzados por Irán.

A las 22:47 hora local, el ejército dio por concluido el "incidente" y permitió a los ciudadanos salir de los refugios.

"Tras la evaluación de la situación, el Comando del Frente Interno ha anunciado que ya está permitido abandonar las zonas protegidas en todo el país y permanecer cerca de ellas", dijo el Ejército 47 minutos después de haber informado del primer ataque.

El servicio de emergencias israelí Maguén David Adom (MDA) reportó solo un lugar donde recibió una llamada sobre un posible incidente, que se saldó finalmente sin heridos.

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Además, equipos del Servicio de Bomberos y Rescate de Israel inspeccionan varios lugares en los Altos del Golán tras recibir llamadas a la línea directa 102 después de este ataque de Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió en declaraciones a Fox News que los ataques de Irán a Israel "no ayudarán a las negociaciones" para acabar con la guerra, aunque también le pidió a Teherán "volver a la mesa" de diálogo y "llegar a un acuerdo" tras los misiles lanzados.

El ataque iraní se produjo después de que Israel atacara los suburbios del sur de la capital del Líbano por primera vez desde el último anuncio de tregua entre Israel y el país vecino.

Trump dijo que hablaría con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no responda.

"Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro", declaró Trump por teléfono al reportero Barak Ravid, del portal Axios.

"Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora", comentó Trump a Ravid.

"Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3 mil años", agregó Trump a Axios.

Irán cometió un "gran error", dice el ejército

El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó que "el régimen iraní ha cometido un gran error" y que el Estado Mayor está evaluando "planes para el futuro", sin hablar expresamente de una respuesta ofensiva.

"Estamos preparados tanto para la defensa como para el ataque. Los sistemas de defensa aérea están desplegados en todo el país. En este momento, el jefe del Estado Mayor está realizando una evaluación de la situación con el Foro del Estado Mayor y aprobando los planes para el futuro", dijo Defrin en un breve mensaje de video.

En su mensaje, Defrin añadió que el régimen iraní "cometió un grave error al optar nuevamente por el terrorismo" y que "intenta crear una nueva dinámica" al disparar contra el territorio israelí en respuesta a los ataques de este domingo de Israel contra el Dahiye, los suburbios del sur de Beirut.

"No lo permitiremos. Atacamos el Dahiye tras los incesantes disparos de Hezbolá contra asentamientos del norte", dijo para justificar dichos ataques.

Según indicó Defrin, el Ejército israelí "continuará operando en todo el Líbano" para seguir atacando a Hezbolá.

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