Si llevas tiempo pensando en comprar una consola para disfrutar de los mejores videojuegos de Nintendo, esta promoción de Amazon México puede ser justo lo que estabas esperando.

La Nintendo Switch con el exitoso juego Super Mario Bros. Wonder se encuentra con un 37% de descuento, colocándose en tan solo $4,690.00, una oferta difícil de ignorar para quienes buscan entretenimiento para toda la familia.

Además del atractivo precio, este paquete incluye uno de los títulos más populares de la franquicia de Mario, por lo que podrás comenzar a jugar desde el primer momento sin necesidad de adquirir un juego adicional. Si quieres aprovechar una rebaja importante en una consola que sigue siendo un éxito de ventas, esta es una excelente oportunidad.

¿Por qué vale la pena comprar la Nintendo Switch?

La Nintendo Switch se ha convertido en una de las consolas más exitosas gracias a su versatilidad.

Puedes utilizarla en tres modos distintos:

Modo TV, para jugar en pantalla grande.

Modo semiportátil (Tabletop), utilizando el soporte trasero.

Modo portátil, ideal para llevar tus juegos a cualquier parte.

Gracias a los controles Joy-Con desmontables, también podrás disfrutar partidas multijugador de manera inmediata con familiares y amigos.

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¿Qué incluye este paquete?

Uno de los principales atractivos de esta promoción es que, además de la consola, incorpora Super Mario Bros. Wonder, uno de los videojuegos más aclamados de Nintendo.

En esta nueva aventura acompañarás a Mario, Luigi, Peach, Daisy y otros personajes mientras exploran el Reino Flor. El juego incorpora las Flores Maravilla, elementos que transforman completamente cada nivel con desafíos inesperados, escenarios dinámicos y mecánicas completamente nuevas.

Entre sus características destacan:

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