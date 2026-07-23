Un video grabado durante una celebración religiosa se volvió viral en TikTok, luego de mostrar a un sacerdote utilizando una hidrolavadora para lanzar agua bendita sobre decenas de fieles. La escena provocó miles de reacciones y abrió un debate entre quienes aplauden la creatividad y quienes consideran que el acto fue inapropiado.

¿Qué pasó con el sacerdote que bendijo a los fieles con una hidrolavadora?

Las imágenes fueron difundidas en la cuenta china por el usuario @michoveal, donde se observa al sacerdote de pie en la parte trasera de una camioneta pick up blanca mientras sostiene una hidrolavadora Karcher para distribuir agua bendita entre los asistentes.

Durante el recorrido, el religioso dirigió una oración a los presentes y pidió bendiciones para sus familias mientras el chorro de agua alcanzaba a mujeres, hombres, niños y adultos mayores que participaban en la celebración.

@michoveal una bendición fuera de serie y de lo más linda y respetable gracias señor cura por ser un padre a toda madre alguien que ama lo que hace y se transmite 🫶🏻 ♬ sonido original - 🐎🤠 Micho VA

Ante ello, lejos de mostrarse incómodos, muchos de los asistentes respondieron con sonrisas y tomaron el momento con humor.

En el video también se escucha al sacerdote pronunciar la frase: "Que mi magnánima misericordia derrame sus gracias sobre todos ustedes", justo antes de continuar con la bendición.

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¿Dónde ocurrió el video viral del sacerdote?

Aunque la publicación original no especifica el lugar de los hechos, asistentes a la celebración señalaron en redes sociales que el momento ocurrió durante las festividades en honor a Santiago Apóstol, en el municipio de Contepec, Michoacán.

De acuerdo con esos testimonios, el sacerdote identificado como Rubén Pérez Rubio decidió realizar la bendición de esta manera para alcanzar a un mayor número de personas y hacer más dinámica la celebración religiosa.

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Sin embargo, como suele ocurrir con los contenidos virales, la grabación desató una ola de comentarios entre usuarios de TikTok, pues algunos consideraron que la escena refleja una forma cercana y diferente de conectar con la comunidad, mientras otros cuestionaron que este tipo de acciones resten solemnidad a los actos religiosos.

Entre las reacciones más compartidas destacaron mensajes como:

"Al final de cuentas no está mal porque vio la manera de cómo le tocara a todos y con mayor rango"

"Un padre moderno. Pero tengo una pregunta mi confesión se la mando por correo o por llamada"

"Estoy segura que nadie escucho el resto de la bendición, todos esperaban el chorro de agua"

"Por eso ya no creen las personas en la religión por tanta cosa que se ve o sale a la luz"

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