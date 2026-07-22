Tras confirmar este 22 de julio la muerte de Rocky, el perrito de 14 años que fue arrastrado y atropellado por la camioneta de su dueña en el fraccionamiento Villa San Miguel en Saltillo, Coahuila, se desató una ola de indignación en redes sociales.

En ese sentido, el caso que conmocionó al estado, continúa acaparando la conversación digital, llamando la atención del creador de contenido y ambientalista Arturo Islas Allende, quien se trasladó al municipio y convocó a una marcha este miércoles para exigir justicia para Rocky.

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El caso desató una ola de indignación en redes sociales. Fotos: Dignidad Animal A.C.

Influencer Arturo Islas organiza marcha por caso Rocky en Saltillo

Ante las dudas de que la señalada como agresora de Rocky, presuntamente habría llegado a un acuerdo con un juez, el influencer convocó a una marcha pacífica en la Plaza de Armas de Saltillo, donde cientos de personas se dieron cita en punto de las 19:00 horas con letreros en mano.

Durante la movilización, el creador de contenido mostró a la multitud una supuesta conversación con el gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, donde solicitó pruebas de que Liliana “N” continuaba bajo arresto, asegurando que chateó con un bot. Además, señaló que el gobierno estuvo eliminando comentarios y bloqueando a usuarios que pedían en sus redes sociales esclarecimiento en el caso. “Rocky va a tener justicia, porque me llamo Arturo”, agregó.

Entre gritos y la plaza llena de ciudadanos exigiendo justicia, salió el secretario del ayuntamiento y el fiscal de Saltillo a pedir que se formara una comitiva para ser atendidos debidamente en el recinto, además se comprometieron a mostrar dichas pruebas. Sin embargo, los manifestantes demandaron sin éxito la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

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La marcha pacífica reunió a cientos de personas en la Plaza de Armas de Saltillo. Foto: captura de pantalla

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