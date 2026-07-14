Por medio de redes sociales, usuarios del STC Metro reportaron filtraciones de agua en la Línea 2, tras la intensa lluvia del pasado 13 de julio, provocando retrasos en el servicio.

En el video que rápidamente acaparó la atención de los internautas, se logra observar una fuerte caída de agua sobre un andén de la estación Cuatro Caminos.

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En la Línea 2 del STC Metro. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Usuarios del STC Metro captan filtraciones de agua en línea 2

El video muestra a los usuarios esperando el servicio, evitando por seguridad las zonas con mayor concentración de agua.

Para contener el agua, el personal de mantenimiento de la estación colocó botes de plástico, pero no alcanzaban a acaparar las dimensiones de la filtración, que ya presentaba un encharcamiento dentro de las instalaciones.

Asimismo, las imágenes abrieron debate entre los internautas, pues señalaron que la línea acaba de ser remodelada con motivo del Mundial 2026. Sin embargo, dicha renovación se realizó únicamente en 16 estaciones del tramo General Anaya - Revolución, dejando fuera a la terminal de Cuatro Caminos.

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Y asi se encuentran las instalaciones del @MetroCDMX del @GobCDMX de @ClaraBrugadaM

Aunque se gasto mas de 2 mil millones en reparaciones y su director dice que el agua siempre busca por donde pasar pic.twitter.com/KfqmwbBsEU — Alberto Castellón (@kazteyon) July 14, 2026

STC Metro responde ante desperfectos

En pocas horas, el video generó más de 7 mil visualizaciones en 'X' y ante las opiniones de los usuarios, la página del STC Metro realizó una aclaración, mencionando que el personal ya se encontraba atendiendo las filtraciones en la estación Cuatro Caminos.

"Personal del Sistema realiza las acciones necesarias para atender las filtraciones registradas, derivadas de las intensas lluvias que se presentan en la ciudad. Agradecemos tu reporte y continuamos trabajando para mitigar las afectaciones", escribieron en la publicación.

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El STC señaló que ya se encontraban reparando las filtraciones en la estación. Foto: Redes Sociales

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