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Temascaltepec, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez visitó San Pedro Tenayac, comunidad afectada por las intensas lluvias que dejaron viviendas y autos dañados, así como a personas incomunicadas por la presencia de rocas y lodo en vías de acceso.
Durante el recorrido, la mandataria mexiquense también acudió a las escuelas Miguel Hidalgo y Oficial 0242 General Ignacio Zaragoza, donde constató las acciones que realizan de manera coordinada autoridades de los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas, en el marco del Sistema de Comando de Incidentes y del Plan DN-III-E, para atender los daños ocasionados.
“Esta tarde acudí a la comunidad de San Pedro Tenayac, en #Temascaltepec, donde acompañé a las familias que resultaron afectadas a consecuencia de las recientes lluvias y supervisé las acciones que ya se están realizando para apoyarles, de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno”, señaló en redes sociales.
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A la par, refirió a las familias afectadas que cuentan con el apoyo del Gobierno del Estado de México, y de los distintos elementos que ya están en la zona, a quienes agradeció su atención oportuna e inmediata.
En las tareas participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Protección Civil estatal y municipal, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Grupo Tláloc, Grupo Relámpagos, Junta de Caminos, Probosque, Policía Estatal y personas voluntarias, quienes mantienen labores de limpieza, retiro de material y acompañamiento a la población.
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A la par se informó que la autoridad estatal realiza monitoreo permanente de la zona y las acciones preventivas necesarias para salvaguardar la integridad de las y los habitantes de Temascaltepec.
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jecg/rmlgv
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