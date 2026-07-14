Temascaltepec, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez visitó San Pedro Tenayac, comunidad afectada por las intensas lluvias que dejaron viviendas y autos dañados, así como a personas incomunicadas por la presencia de rocas y lodo en vías de acceso.

Durante el recorrido, la mandataria mexiquense también acudió a las escuelas Miguel Hidalgo y Oficial 0242 General Ignacio Zaragoza, donde constató las acciones que realizan de manera coordinada autoridades de los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas, en el marco del Sistema de Comando de Incidentes y del Plan DN-III-E, para atender los daños ocasionados.

“Esta tarde acudí a la comunidad de San Pedro Tenayac, en #Temascaltepec, donde acompañé a las familias que resultaron afectadas a consecuencia de las recientes lluvias y supervisé las acciones que ya se están realizando para apoyarles, de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno”, señaló en redes sociales.

Lee también Hallan cuerpo en canal de aguas negras de la Gustavo A. Madero; la víctima no pudo ser identificada

Delfina Gómez visita San Pedro Tenayac, comunidad afectada por lluvias. Foto: Especial.

A la par, refirió a las familias afectadas que cuentan con el apoyo del Gobierno del Estado de México, y de los distintos elementos que ya están en la zona, a quienes agradeció su atención oportuna e inmediata.

En las tareas participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Protección Civil estatal y municipal, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Grupo Tláloc, Grupo Relámpagos, Junta de Caminos, Probosque, Policía Estatal y personas voluntarias, quienes mantienen labores de limpieza, retiro de material y acompañamiento a la población.

[Publicidad]

A la par se informó que la autoridad estatal realiza monitoreo permanente de la zona y las acciones preventivas necesarias para salvaguardar la integridad de las y los habitantes de Temascaltepec.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/rmlgv