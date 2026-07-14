Metrópoli | 14-07-26 | 17:21 |

Atlacomulco, Estado de México.- El Secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, exhortó a los campesinos mexiquenses a trabajar y permanecer unidos, en torno a la gobernadora (Morena) para sepultar el "pasado de corrupción e impulsar el presente de transformación".

Dijo que el gobierno del estado trabajará "de las y los productores para fortalecer el campo mexiquense y profundizar la transformación en la entidad", cuando entregó diversos apoyos a los .

Y precisó: “Ustedes, mujeres y hombres del campo, saben y conocen, notan las diferencias entre el pasado de corrupción y el presente de transformación”.

"Al gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez le resta un importante tramo de responsabilidad", aseguró el secretario. Foto: Especial.
"Al gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez le resta un importante tramo de responsabilidad", aseguró el secretario. Foto: Especial.

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Durante el evento de aseguró que la administración de la gobernadora Gómez Álvarez mantendrá el trabajo cercano con la población.

“Vamos a seguir encontrándonos a lo largo y ancho del Estado de México. Al gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez le resta un importante tramo de responsabilidad, y juntos y juntas vamos a seguir construyendo para que durante mucho tiempo aquí, en el Estado de México y en estos municipios, la transformación se haga más evidente, se profundice y, sobre todo, siga siendo justa para el pueblo del Estado de México”, aseveró.

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Duarte Olivares también reconoció el compromiso del personal de la Secretaría del Campo por su labor diaria en las comunidades rurales.

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“Los compañeros de la Secretaría del Campo, mujeres y hombres comprometidos con claridad, son los que instrumentan. También un reconocimiento a todas y todos ellos, porque son parte fundamental de la transformación”, afirmó.

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vr/rmlgv

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