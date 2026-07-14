Metrópoli | 14-07-26 | 14:04 | Actualizada | 14-07-26 | 16:50 |

La alcaldesa de Iztapalapa, , supervisó la última etapa del reforzamiento del Colector Teotongo junto a Roberto Capuano y Felipe Zataráin Mendoza, funcionarios de la Comisión Nacional del Agua ().

En el recorrido, las autoridades verificaron el estado de los trabajos. La obra incrementará la capacidad del sistema de drenaje y disminuirá los riesgos de inundación para miles de habitantes en Iztapalapa y el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

De acuerdo con la Conagua, el aumentará en 4 mil litros por segundo el desalojo de aguas que provienen de la parte alta de la Sierra de Santa Catarina.

Lee también

El proyecto incluye la construcción de tramos paralelos al colector existente, que presenta pérdida de pendiente y deformaciones acumuladas con el paso de los años.

La infraestructura dirigirá los escurrimientos hacia el vaso regulador El Salado.

[Publicidad]

Esta intervención forma parte de las obras hidráulicas del , que incluye acciones en varios municipios del Estado de México y en alcaldías de la Ciudad de México, con lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno pretenden fortalecer la infraestructura ante lluvias intensas.

Entre las obras se encuentran el reforzamiento de otros colectores, la ampliación de lagunas reguladoras y la construcción de cárcamos de bombeo.

Lee también

[Publicidad]

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, supervisó la última etapa del reforzamiento del Colector Teotongo. Foto: especial
La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, supervisó la última etapa del reforzamiento del Colector Teotongo. Foto: especial

La inversión total para estas acciones supera los 11 mil millones de pesos en la región.

El Colector Teotongo, de aproximadamente 2.2 kilómetros de longitud en sus tramos reforzados, responde a las afectaciones registradas en temporadas anteriores, cuando caudales altos rebasaron la capacidad del sistema original.

La semana pasada, en la conferencia mañanera, el titular de la Conagua, , dio a conocer que en dos semanas más quedarían listas esas obras, por lo que se prevé que en unos días queden terminadas para que entren en operación.

[Publicidad]

Lee también

En esa región también se construye el Colector Los Pinos, en el municipio de Los Reyes La Paz, el cual lleva un avance de 90%. Con estas acciones, Iztapalapa y Los Reyes La Paz contarán con mayor protección frente a escurrimientos pluviales de la sierra de Santa Catarina.

mahc/LL

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]