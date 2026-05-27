Ante la temporada de lluvias, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, aseguró que hay un avance del 99 por ciento en los trabajos del colector Teotongo, por lo que entraría en operación en los próximos días.

Explicó que esta obra, impulsada por el gobierno federal, se complementa con la ampliación de la capacidad del vaso regulador El Salado, que ahora podrá almacenar hasta 4 mil metros cúbicos de agua.

Con ello, se buscaría contrarrestar las inundaciones en la zona oriente de la capital.

En ese sentido, Alavez Ruiz afirmó que la alcaldía se preparó para enfrentar la temporada de lluvias de este año.

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"Hicimos la tarea con un avance del 90 por ciento en la limpieza preventiva de nuestra infraestructura hidráulica, lo que permitirá afrontar la temporada de lluvias con mejores condiciones operativas y de respuesta", dijo.

También indicó que hay atención permanente en los 44 puntos identificados como zonas de riesgo por inundación, donde ya se realizaron labores de limpieza de coladeras y mantenimiento preventivo.

También indicó que hay atención permanente en los 44 puntos identificados como zonas de riesgo por inundación. | Foto: Especial.

Comentó que en estas brigadas han encontrado desde muebles hasta plásticos para emplayar en las tuberías, lo que afecta el flujo del agua, por lo que reiteró el llamado a no tirar basura.

"Los pozos de absorción son exclusivamente para captar agua de lluvia y no deben ser utilizados para depositar residuos", subrayó.

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Además, informó que se fortalecerá la construcción de pozos de absorción en la Sierra de Santa Catarina como parte de una estrategia integral para fomentar la captación de agua de lluvia y reducir la presión sobre el sistema de drenaje.

En cuanto a los servicios de asistencia, la alcaldesa acotó que se habilitó como albergue el Centro Comunitario Villa Estrella con una capacidad de 84 camas; mientras que el Centro Comunitario Paraje San Juan dispone de 10 lugares para dormir, y el Centro Comunitario Centauro del Norte puede ofrecer temporalmente a 50 personas.

Finalmente, pidió a los vecinos mantenerse atentos y reportar puntos de riesgo, así como colaborar con el cuidado de la infraestructura hidráulica de la demarcación.

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JACL/cr