El pleno del Congreso local aprobó tres nuevos días conmemorativos en la Ciudad de México.

Se declaró el 2 de abril como el Día de la Concienciación sobre el Autismo; al 30 de octubre como el Día de la Flor de Cempasúchil; y al 9 de julio como el Día de las Personas que Cuidan el Suelo Forestal.

La diputada de Morena Juana María Juárez destacó que, al declarar el 2 de abril de cada año como el Día de la Concienciación sobre el Autismo, dan un paso importante hacia la construcción de una población humanitaria e incluyente.

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“Durante muchos años, las personas autistas y sus familias han enfrentado la invisibilización, los prejuicios y la falta de comprensión social, y esa realidad nos obliga a actuar con responsabilidad y sensibilidad. Este dictamen reconoce que la neurodiversidad es parte de la riqueza humana, que fortalece a nuestra sociedad. Por eso asumimos que, como Estado, tenemos la obligación de respetar y garantizar sus derechos”, expuso.

Fundación Teletón presenta Manual para Familias con un Integrante con Autismo en CAT Ecatepec. Foto: Archivo /Yaretzy Osnaya / EL UNIVERSAL

Víctor Hugo Romo, también de Morena, comentó que declarar el Día de la Flor de Cempasúchil es un acto de reconocimiento a las familias que madrugan en Xochimilco y en el suelo de conservación para que esta ciudad tenga flor propia, con historia y sin intermediarios innecesarios.

“Reconocemos a las mujeres que sostienen la cadena florícola con sus manos y con sus saberes y reconocemos que el cempasúchil, Cempohualxóchitl ‘veinte flores’, no llegó en ningún otro lado, viene de aquí, viene de nosotros”.

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Producción de flor de cempasúchil. | Foto: Archivo /Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Paula Pérez, del PVEM, argumentó que detrás del dictamen para impulsar el Día de las Personas que Cuidan el Suelo Forestal, están las manos de quienes reforestaron después de un incendio, “éstas son las brigadistas que pasaron noches enteras vigilando el monte mientras la ciudad dormía”.

Cabe recordar que la semana pasada se aprobó un dictamen para declarar el 5 de mayo de cada año como el Día de las Mujeres Parteras en la Ciudad.

Reforestan el Cerro de la Estrella en Iztapalapa. | Foto: Archivo / Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Además, también se avaló una iniciativa de iniciativas, enviada al Congreso federal, para declarar el 31 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Personas Jornaleras.

En la presente Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se han impulsado 21 iniciativas para instaurar a nivel local o nacional días conmemorativos.

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JACL/cr