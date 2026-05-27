Tras varios años de atraso con iniciativas congeladas, una legislación secundaria constitucional pendiente desde 2023 y la promoción de amparos para que legislaran en la materia, ayer el pleno del Congreso local aprobó, por unanimidad, la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.

Dicha ley, enviada al Gobierno de la Ciudad de México para que la publique en la Gaceta Oficial y entre en vigencia, establece, entre otras cosas, que el presupuesto destinado al sistema público de cuidados deberá ser progresivo, es decir, incrementarse año con año.

“Las asignaciones presupuestarias para los servicios públicos de cuidados deberán reflejarse en un anexo transversal al Presupuesto de Egresos de la Ciudad para cada ejercicio fiscal”, indica el dictamen aprobado.

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El objetivo es garantizar el ejercicio universal, progresivo, indivisible e interdependiente del derecho humano al cuidado en sus tres dimensiones, que incluyen el derecho a recibir cuidados, a brindar cuidados y al autocuidado.

Asimismo, se busca reconocer, redistribuir y reducir la carga de trabajos de cuidado, con especial énfasis en los realizados preponderantemente por mujeres.

Se crea una Junta del Sistema de Cuidados, una Secretaría Ejecutiva, y se da un plazo de 180 días para aprobar el Programa Especial de Cuidados, el cual deberá contener, entre otras cosas, diagnósticos diferenciados integrales con enfoque territorial a fin de promover la integración de la información estadística y georreferenciada para identificar la demanda y la oferta de servicios de cuidado en los distintos territorios de la Ciudad.

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Esta ley crea centros de cuidado para la población infantil, para las personas con discapacidad, los adultos mayores y personas en situación de calle.

Celebración

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Inclusión y Bienestar Social, Víctor Varela, reconoció que será complicado llegar a la meta de garantizar el derecho a los cuidados, “pero ya hemos empezado. Esta iniciativa propone cosas muy puntuales e innovadoras, el que el presupuesto nunca pueda ser igual al año anterior, siempre debe de irse aumentando, esto nos habla de que nunca nadie lo va a poder disminuir”.

La diputada del PAN, Lizzette Salgado, precisó que esta ley deja tres lecciones importantes: que sí pueden construir consensos, la participación ciudadana no retrasa las decisiones públicas, y que saldan una deuda pendiente desde hace varios años con la Ciudad.

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Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, destacó que esta reforma tiene rostro de mujer, que no es perfecta, y que, por desgracia, no les va a cambiar la vida de la noche a la mañana. “Pero sí es una ruta para poder hacerlo porque esta ley pone, por primera vez, sus historias al frente, dejan de ser privadas para ponerlas en lo público y, aunque parezca poco, cambia todo”.

Tras su aprobación, activistas y diputados gritaron a coro “¡sí se pudo, sí se pudo!”.

LL