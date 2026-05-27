Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que serán investigados todos los funcionarios públicos cuando haya indicios de que cometieron un delito, sin importar el partido político.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 27 de mayo en Palacio Nacional, García Harfuch destacó diversas acciones con el fortalecimiento de la estrategia nacional de seguridad como una disminución preliminar de 49% en el promedio diario nacional de homicidio doloso.

Reportó que durante esta administración, las instituciones que integran el gabinete de Seguridad han detenido a 85 funcionarios y exfuncionarios públicos entre los que se encuentran siete presidentes municipales en funciones al momento de su detención.

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“Este es un compromiso con la seriedad y con la convicción de que en donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, serán investigados y detenidos. Esto también muy importante: que la ciudadanía sepa, sin importar partido o color, en estos casos fueron de todos los partidos”, dijo en el marco de los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

En el Salón Tesorería, el titular de la SSPC mencionó que se está en la búsqueda del alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, quien tiene una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad mencionó diversas acciones como la detención de 14 personas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”; y el desmantelamiento de 2 mil 400 narcolaboratorios.

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Señaló también las detenciones de “El Jardinero” y “El Güero Conta”, y acciones contra grupos delictivos como Los Mayos y los Chapitos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana mencionó que se dio la transferencia de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos, lo que representa el fortalecimiento del Estado de derecho y la coordinación estratégica, “siempre con respeto a la soberanía nacional, para impedir que quienes generen violencia, trafiquen drogas o ataquen la seguridad de ambas naciones encuentren espacios de impunidad”.

“El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido firme en el combate a los grupos delincuenciales. Todos los días se realizan detenciones de generadores de violencia, se aseguran grandes cantidades de armas, drogas; se destruyen laboratorios a cargo del Ejército y Marina; se aseguran recursos económicos y se desarticulan redes criminales”, dijo.

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Destacó ante Sheinbaum los cuatro ejes de la estrategia nacional de seguridad: Consolidación de la Guardia Nacional; atención a las causas; inteligencia e investigación; y coordinación.

Sobre Sinaloa, destacó decomisos históricos de drogas como fentanilo, diversas capturas y abatimientos.

“La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad han permitido fortalecer la presencia territorial de la autoridad y reducir la capacidad operativa de las estructuras criminales generadoras de violencia en Sinaloa. Las instituciones del gabinete de seguridad continuarán fortaleciendo la coordinación del despliegue territorial, las capacidades de inteligencia y operaciones focalizadas para seguir disminuyendo la violencia y avanzar en la pacificación del país”, dijo Omar García Harfuch.

Desde el inicio de esta administración se han detenido cerca de 54 mil 300 personas por delitos de alto impacto y 32 mil armas de fuego sacadas de las calles.

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