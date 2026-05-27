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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 27 de mayo se tiene prevista una marcha del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la cual partirá a las 10 horas del plantel Centro Histórico rumbo a la Secretaría de Educación Pública. Exigen el pago del presupuesto correspondiente a los años 2025 y 2026.
La Asamblea General de Trabajadores marchará a las 16 horas, de avenida Fray Servando y el Eje Central Lázaro Cárdenas rumbo al Zócalo. Exigen aumento salarial urgente, respeto a los derechos sindicales, basificaciones, cumplimiento de laudos firmes, plazas por defunción y derogación de la Ley del ISSSTE.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará diversas manifestaciones a lo largo del día en diversos puntos de la capital, sin embargo a las 10 horas acudirán a la Secretaría de Gobernación.
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Grupos ambientalistas se manifestarán a las 9:30 en la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente, en protesta contra los megaproyectos turísticos previstos en 19 zonas del país.
Integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) se manifestarán en la sede de la FGR de la colonia Doctores. Van a anunciar un conjunto de acciones juridicas en relación con presuntos actos de persecución política.
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en el Zócalo a las 10 horas. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
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El grupo Ollita Comunitaria recaudará fondos en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en apoyo a colectivos de búsqueda.
El Colectivo Estudiantil 10 de Junio llevará a cabo un partido de fútbol a las 13 horas, en la UAM Xochimilco, en defensa de la educación pública y en rechazo a las afectaciones en la Ciudad de México derivadas de la organización y realización de la Copa Mundial de Fútbol.
El comité estudiantil de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN se manifestará a las 14 horas en las instalaciones del Canal 11. Realizarán una conferencia en la que se darán a conocer la respuesta de las autoridades al pliego petitorio de la comunidad politécnica.
El Colectivo Nacional No más Presos Inocentes se reunirá en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, a las 13 horas, en apoyo a la audiencia del presunto responsable de abuso sexual, con el fin de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso.
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El colectivo Hasta Encontrarlos se reunirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las 16 horas. Llevarán acabo diversas actividades politico culturales en el marco de la "Semana Internacional de Detenido, Desaparecido", y a 19 años de la desaparición forzada de dos luchadores sociales.
El Movimiento Global a Gaza México se manifestará en la Embajada de Israel, a las 14 horas. Exigen justicia para los delegados mexicanos integrantes de la Flotilla Sumud que fueron liberados.
La Asamblea Antimundialista se manifestará a las 18 horas, en el Estadio Ciudad de México, para el pronunciamiento en respuesta al pacto del Estado con las plataformas de alojamiento de la Ciudad de México.
LL
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