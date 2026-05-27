La mañana de este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos y avance lento en al menos siete líneas de la red, donde señalaron esperas de hasta 15 minutos por trenes detenidos entre estaciones y aglomeraciones en andenes.

En la Línea 7, usuarios denunciaron largos tiempos de espera con dirección a Barranca del Muerto: “Línea 7 qué onda hasta 15 minutos por estación!!! Dirección Barranca del Muerto”, escribió un usuario, mientras otro indicó: “Línea 7, avance es de 5 estaciones en 20 minutos, dirección Barranca del Muerto”.

El STC Metro respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7”.

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En la Línea 6, pasajeros reportaron demoras de más de 10 minutos en la terminal Martín Carrera: “La línea 6 no tiene metro más de 10 minutos y no ha llegado ni uno aquí a Martín Carrera, ¿qué está pasando?”, cuestionó un usuario; otro agregó: “¿Qué pasa en línea 6? Más de 10 minutos esperando en Martín Carrera”.

El STC Metro respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 6”.

Usuarios de la Línea 2 señalaron retrasos en Tasqueña y detenciones constantes entre estaciones: “¿Por qué la estación Tasqueña no hay trenes? Más de 10 min esperando el arribo de cada convoy”, publicó un pasajero; otro escribió: “Qué onda con la línea 2, ¿se está deteniendo en cada estación?”.

El STC Metro respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 2”.

En la Línea 12, pasajeros señalaron retrasos prolongados y saturación en andenes y convoyes: “Si se tarda un tren en pasar más de 12, 13 minutos por estación… cómo no hay que dosificar…” y “Si ya la Línea 12 para variar llena y los andenes y los trenes parados en la estación Tláhuac llenos…”.

Usuarios de la Línea B también reportaron retrasos y avance lento con dirección a Buenavista: “¿Por qué no pasa el metro en Línea B dirección Buenavista? Ya se juntó bastante gente en el andén” y “Línea B, 15 minutos de Azteca a Ecatepec, ¿cuál es la circulación constante?”.

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Por su parte, en la Línea 3 usuarios reportaron avance lento y trenes detenidos con dirección a Indios Verdes: “Línea 3 igual lenta, 15 minutos esperando tren dirección Indios Verdes”, señaló un usuario; otro agregó: “¿Qué hay en Línea 3? Ya 6 minutos detenidos en Balderas dirección Indios Verdes”.

En la Línea 9, pasajeros denunciaron detenciones prolongadas en estaciones: “Ahora cuáles son los motivos para que la Línea 9 se pare más de 10 min en una estación y encima se tardará demasiado en salir”.

mahc/LL