El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC) informó que, gracias a la unidad, organización y firmeza de su lucha sindical, así como a la disposición y voluntad de diálogo de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México se alcanzaron importantes logros en beneficio de la base trabajadora.

El Sindicato destacó que entre los avances destacan mejoras laborales y económicas que representan un reconocimiento al esfuerzo, compromiso y profesionalismo de quienes diariamente hacen posible la operación y el funcionamiento del Metro.

“Estos resultados no son producto de la casualidad, son consecuencia de la participación activa de las y los trabajadores, de la defensa permanente de nuestros derechos y de la voluntad colectiva de seguir avanzando en la construcción de mejores condiciones laborales para todas y todos, expuso el Sindicato.

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Asimismo, reiteraron que continuaremos exigiendo el cumplimiento de los compromisos pendientes y mantendrán la defensa irrestricta de sus conquistas laborales, privilegiando siempre la dignidad, el bienestar y el reconocimiento de las y los trabajadores, y recalcaron que la unidad seguirá siendo su principal fuerza.

¿A qué acuerdos llegó el sindicato del Metro?

“Por acuerdo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de la dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro encabezada por Adrián Rubalcava, y de nuestra organización sindical, se autorizan los siguientes convenios:

Compactación de las plazas denominadas ‘Técnico en Mantenimiento B’ a ‘Técnico en Mantenimiento A’ para todas las áreas operativas. La mitad de las y los trabajadores beneficiados será aplicada a partir de abril del presente año y el resto a partir de febrero del próximo año

Retabulación de las plazas de ‘Taquilla’ y ‘Conductor de Transportación’. La primera etapa, vital de los beneficiados, se aplicará a partir de abril y la segunda a partir de febrero del siguiente año”, añadió el SNTSTC.

Compactación de 174 plazas de ‘Asistente Administrativo’ a ‘Ayudante

Creación de 267 plazas ‘N10’ para las y los trabajadores que han acreditado estudios de licenciatura en diversas instituciones educativas del país

Creación de 10 plazas ‘N12’ para trabajadores que laboran en el PDC, mismas que se encontraban pendientes de asignación en dicha categoría.

“Felicitamos a todas y todos los trabajadores beneficiados por estos importantes avances y reiteramos nuestro reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y compromiso”, dijo el Sindicato.

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