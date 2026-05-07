El director general del Metro, Adrián Rubalcava, supervisó las labores de mantenimiento a los trenes modelo NM02, los cuales corren de Tasqueña a Cuatro Caminos, y ofrecen servicio a un promedio de 603 mil usuarios diarios.

El mantenimiento sistemático se realiza cuando los trenes han recorrido de 12 mil a 15 mil kilómetros, una vez al mes aproximadamente. Son 37 trenes modelo NM02 los que reciben labores preventivas y correctivas en el taller Tasqueña, con la finalidad de que estén en condiciones operativas óptimas.

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Metro CDMX refuerza mantenimiento en Línea 2. Foto: Especial

En este contexto, el Metro indicó que por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha fortalecido el mantenimiento a los trenes que circulan de Tasqueña a Cuatro Caminos.

El mantenimiento sistemático verifica el correcto funcionamiento de las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de los trenes, como son las escobillas, ruedas portadoras y de seguridad, sistemas de tracción-frenado y neumáticos, así como los mecanismos de ventilación al interior de los vagones, iluminación y mecanismos de apertura y cierre de puertas.

En total, son 172 técnicos especializados del Metro los que participan en el mantenimiento preventivo y correctivo en el taller Tasqueña, quienes los 365 días del año laboran para que los trenes NM02 operen de forma correcta.

LL