Cuautitlán Izcalli, Méx. – Con una inversión de más de 100 millones de pesos, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, hizo entrega de armamento y recursos estatales a municipios.

“El uso austero y transparente de los recursos públicos hace posible esta entrega a municipios. Es el resultado de un trabajo en equipo, entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía”, dijo la Mandataria.

Serán 85 municipios mexiquenses los que recibirán recursos económicos que ascienden en su totalidad a 92.4 millones de pesos.

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“Xalatlaco, Morelos, Amecameca, Jaltenco y Apaxco hoy recibieron mayores recursos para fortalecer a sus corporaciones”, informó la Gobernadora.

En tanto, 36 municipios adquirieron 674 armas, “donde se hizo una inversión de 12.4 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública”.

“Ayuntamientos como Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Rayón, San Felipe del Progreso y Acapulco incrementan su capacidad operativa para proteger a las y los ciudadanos”, destacó Gómez Álvarez.

La Gobernadora estuvo acompañada del secretario de Seguridad del Estado, Cristóbal Castañeda, quien señaló que la estrategia de seguridad coordinada entre el Estado y la Federación “está rindiendo frutos; la incidencia delictiva va a la baja”.

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“Estamos mejorando en la contención de delitos y, a través de diversos operativos de proximidad, blindaje seguro, patrullajes y recorridos casa por casa, mantenemos una presencia más cercana con las familias para atender sus demandas de seguridad”, dijo.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Horacio Duarte, así como presidentes y representantes de los municipios beneficiados.

mahc/LL