Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró sobre Paseo de la Reforma, luego de que un hombre escalara más de cinco metros de altura en un árbol ubicado en las inmediaciones de la Glorieta del Ángel de la Independencia, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

El incidente ocurrió en el cruce de Boulevard Paseo de la Reforma y Eje 2 Poniente Río Tíber, donde elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizaron labores de rescate para poner a salvo a la persona.

Para lograr el descenso, al sitio acudió personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y policías turísticos, quienes implementaron un operativo especial debido a la altura en la que se encontraba el hombre.

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Como parte de las maniobras, los rescatistas utilizaron un autobús turístico de dos pisos con techo descubierto, el cual fue colocado junto al árbol para servir como plataforma. Desde la parte superior del vehículo, bomberos y policías instalaron una escalera con la que pudieron ascender hasta donde se encontraba la persona.

Durante varios minutos, equipos de emergencia dialogaron con el hombre mientras aseguraban la zona para evitar riesgos a peatones y automovilistas que transitaban por la zona turística y financiera de la capital.

LL