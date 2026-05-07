La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México realizará la “Noche de Murciélagos”, una actividad nocturna dedicada a la observación y aprendizaje sobre esta especie.

¿Cuándo y dónde será la Noche de Murcielagos?

A través de redes sociales, la dependencia informó que el evento se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo, de 18:00 a 20:00 horas, en el Centro de Cultura Ambiental (CCA) Acuexcomatl, ubicado en la alcaldía Xochimilco.

La actividad tendrá un costo de 83 pesos por persona e incluirá recorridos para la observación de fauna nocturna, como aves, cacomixtles y anfibios, además de monitoreo de murciélagos mediante radar especializado.

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Durante el evento también habrá juegos y proyecciones relacionadas con los murciélagos, con el objetivo de difundir la importancia ecológica de estas especies.

Sedema recomendó a los asistentes no introducir plásticos desechables, debido a que generan basura en las áreas naturales y pidió acudir con calzado cómodo para caminar, chamarra y ropa adecuada para actividades al aire libre durante la noche.

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