El Gobierno de la CDMX buscará que en el simulacro de sismo del 19 de septiembre próximo haya mayor participación de inmuebles y se realicen más escenarios hipotéticos de respuesta a emergencias.

“Vamos a proponernos que para el próximo simulacro, si hoy llegamos a 30 mil 7753 (inmuebles registrados), podamos llegar a 40 mil inmuebles registrados, así que les encargamos y vamos a hacer una estrategia para lograrlo”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Tras confirmar una participación ciudadana en la CDMX de 8 millones 610 mil 519 personas, durante el Primer Macro Simulacro Nacional 2026 con hipótesis de sismo magnitud 8.2, con epicentro al noroeste de Acapulco, Guerrero, la mandataria anunció que en el próximo ejercicio se realizarán cinco escenarios hipotéticos de respuesta ante un sismo.

En el Macro Simulacro de ayer, el promedio de evacuación de inmuebles fue de un minuto con 48 segundos, informó Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Durante este ejercicio se registraron seis personas heridas, una de ellas, una mujer de 63 años que en una caída sufrió una aparente fractura de fémur, indicó la secretaria de Salud, Nadine Gasman.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés precisó que funcionaron 13 mil 799 de los 14 mil 156 altavoces, es decir, 98.75 % de efectividad.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) dio a conocer que el alertamiento a celulares se emitió por 95% de las antenas en el país.