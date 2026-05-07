Nextlalpan, Méx.- Esta mañana se retomó la búsqueda en el Gran Canal para localizar a Mariana Valentina, de 11 años de edad, quien cayó al río de aguas negras.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, y diversos cuerpos de emergencia para realizar rastreos en el interior del cuerpo de agua, así como terrestre.

El Gobierno del Estado de México informó que al operativo fueron incorporadas tres lanchas, tres drones, cinco células de búsqueda y una unidad de binomios caninos.

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Según la versión proporcionada por los familiares, Mariana presuntamente cayó al cuerpo de agua mientras caminaba por la zona, junto con su hermano, dos años menor que ella.

La menor resbaló e intentó sujetarse de una rama, pero ésta se rompió y provocó la caída de Mariana.

Su hermano menor informó a sus familiares sobre lo sucedido, quienes pidieron apoyo inmediato a las autoridades la tarde del 5 de mayo, pero fue hasta un día después cuando se llevaron a cabo las acciones de búsqueda.

LL