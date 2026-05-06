Nextlalpan, Méx. – Autoridades municipales, estatales y federales mantienen un operativo de búsqueda en el Gran Canal, luego del reporte sobre la posible caída de una menor de entre 10 y 11 años de edad en la comunidad de Prados de San Francisco, en el municipio de Nextlalpan.

De acuerdo con información del gobierno municipal, el reporte de emergencia se recibió desde el martes, por lo que fue activado el Protocolo Municipal de Búsqueda y Rescate.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública acudieron al sitio para iniciar las labores y entrevistarse con familiares de la menor identificada con las iniciales M.V.D.V.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública acudieron al sitio para iniciar las labores. | Foto: Especial.

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Según la versión proporcionada por los familiares, la niña presuntamente ingresó al cuerpo de agua mientras permanecía en la zona.

Las distintas corporaciones de auxilio desplegaron recorridos en el cauce y áreas cercanas.

En el operativo participan elementos municipales, corporaciones de municipios vecinos, autoridades estatales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el operativo participan elementos municipales, corporaciones de municipios vecinos, autoridades estatales y Defensa Nacional. | Foto: Especial.

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Las acciones incluyen rastreos terrestres, inspecciones en puntos de difícil acceso y revisión de márgenes del canal.

El Gobierno del Estado de México informó que al operativo fueron incorporadas tres lanchas, tres drones, cinco células de búsqueda y una unidad de binomios caninos.

Personal de rescate también realiza sobrevuelos y recorridos en puntos considerados de posible arrastre.

Continúan las acciones de búsqueda y localización. | Foto: Especial.

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Las labores se extienden en zonas de Jaltenco, Zumpango y Tequixquiac, municipios conectados por el cauce del Gran Canal.

Autoridades señalaron que hasta el momento no existe información sobre la localización de la menor.

El operativo continúa en puntos de acceso, márgenes del canal y áreas con visibilidad limitada.

El gobierno municipal indicó que mantendrá la coordinación con las dependencias participantes mientras continúan las acciones de búsqueda y localización.

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JACL/cr