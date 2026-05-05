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Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizó un en un inmueble ubicado en el número 286 de la calle Grabados, en la colonia 20 de Noviembre, , como parte de las indagatorias por la de aproximadamente 55 años.

De acuerdo con los primeros reportes, la diligencia deriva de una emitida tras la no localización de la mujer, quien fue vista por última vez el pasado 25 de abril.

Durante la intervención se localizaron indicios relevantes y se resguardó a un perro en el inmueble. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal
Durante la intervención se localizaron indicios relevantes y se resguardó a un perro en el inmueble. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal

Durante el cateo, personal ministerial retiró diversas bolsas de plástico del interior del domicilio, mientras que agentes de la unidad forense realizaron trabajos para el levantamiento y análisis de indicios que permitan avanzar en la investigación.

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En el lugar también fue localizado un perro, presuntamente propiedad de la mujer desaparecida, el cual quedó bajo resguardo de las autoridades.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con las investigaciones correspondientes. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal
Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con las investigaciones correspondientes. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal

El inmueble intervenido es una vivienda de dos niveles, con fachada en tonos rosa y blanco, que cuenta con una accesoria donde se comercializan esencias y perfumes.

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JACL/cr

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