Más de mil kilos de marihuana fueron asegurados por autoridades de seguridad del Gobierno federal y de la Ciudad de México en calles de la colonia Lomas de Plateros, en Álvaro Obregón, el pasado 4 de mayo, los cuales eran transportados en la caja de un tráiler por cuatro sujetos, señalados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) como integrantes de Los Malcriados 3AD, grupo delictivo con presencia en la zona poniente de la Ciudad de México.

Los Malcriados 3AD (Tercera Acción Destructiva) son una célula dedicada al narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso y homicidio, informó el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Pablo Vázquez, tras la detención de uno de sus presuntos integrantes, en octubre de 2025.

El grupo es conocido porque durante varios años su líder fue Lenin Canchola, alias “El Carnal” o “El General” o “El Señor de la L”, quien fue capturado en Monterrey, Nuevo León, el primero de julio de 2022 y posteriormente fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro y asociación delictuosa.

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Autoridades de la Ciudad de México han detenido a varios de sus presuntos integrantes.

Los Malcriados 3AD (Tercera Acción Destructiva) son una célula dedicada al narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso y homicidio. | Foto: Especial.

Detienen a "El Frank"

Ocho días antes de la captura del jefe de la banda, el 23 de junio de 2022, en la Ciudad de México se detuvo a Francisco “N”, alias “El Frank” o el “El Pañal”, quien era el jefe de una célula de homicidas y extorsionadores y el principal operador de Lenin Canchola, informó Omar García Harfuch, entonces titular de la SSC.

De acuerdo a la información proporcionada por Harfuch, “El Frank” o el “El Pañal” ejecutaba los homicidios de integrantes de grupos antagónicos y realizaba el cobro de extorsiones a locatarios y comerciantes, principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

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El detenido incluso habría atacado a policías el 6 de abril de 2022, en la colonia Molina de Santo Domingo. En aquella ocasión se capturó a uno de los integrantes de los Malcriados.

De acuerdo a la información proporcionada por Harfuch, “El Frank” o el “El Pañal” ejecutaba los homicidios. | Foto: Especial.

Detienen a seis

En otro golpe a la organización, el 11 de enero de 2024 se informó de la captura de seis presuntos integrantes, dos mujeres y cuatro hombres, quienes están acusados de extorsionar y secuestrar a sus víctimas. Los detenidos se ayudaban de un dispositivo GPS que colocaban en los autos de sus víctimas para seguirlos.

Detienen a funcionarios por relación con "Los Marcriados"

Las redes de los Malcriados llegaron incluso hasta funcionarios públicos de la alcaldía Cuajimalpa. Flor Leticia “N” fue detenida en octubre de 2020, por elementos de la SSC, de la FGJ y de la Marina.

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A Leticia, entonces jefa de Departamento de Vía Pública de la alcaldía, se le relacionó con actividades financieras a favor de Canchola y su gente, además de transportar drogas en vehículos oficiales.

En aquella ocasión también se detuvo a Marco Posadas, quien fungía como director de Recursos Naturales de Cuajimalpa.

Los Malcriados 3AD sostenían una rivalidad con el grupo delictivo Los Chacales o Los Cuervos por el control de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa. | Foto: Especial.

Rivalidad con Los Chacales y desaparición de abogados defensores

Los Malcriados 3AD sostenían una rivalidad con el grupo delictivo Los Chacales o Los Cuervos por el control de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Omar García Harfuch, informó de la detención de Francisco “N”, alias “Pancho Bolas”, líder de Los Chacales, dedicados a la extorsión, narcomenudeo, cobro de piso y homicidio, el 23 de junio de 2022.

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A “Pancho Bolas” se le relaciona con al menos 11 homicidios por dicha rivalidad, reveló el entonces secretario de SSC.

En otro caso ligado a los Malcriados 3AD, los abogados de Lenin Canchola, Ana Isabel Ruiz, Oscar Reyes y Raziel Rafael Ruiz, fueron vistos por última vez el 28 de mayo de 2025, día en que acudieron al Reclusorio Oriente a una audiencia por el proceso del líder criminal.

La FGJ informó que los tres defensores abordaron una camioneta por personas vinculadas con su cliente, Mario “N” y Arturo “N”, quienes fueron capturados el pasado 27 de enero, pero fueron puestos en libertad días después.

A la fecha no se sabe el paradero de los tres defensores del jefe de los Malcriados.

LL /cr