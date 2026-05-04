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El Gabinete de Seguridad informó a través de sus redes sociales que en la Ciudad de México lograron la detención de cuatro personas que transportaban más de 1.2 toneladas de ocultas en cajas de huevo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República.

Droga perrito Samuel. (04/05/26) Foto: Gabinete de Seguridad de México @GabSeguridadMX
Droga perrito Samuel. (04/05/26) Foto: Gabinete de Seguridad de México @GabSeguridadMX

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Durante las acciones, contaron con el apoyo del“Samuel”, que ayudó a que las autoridades detectaran la droga para luego proceder al aseguramiento de la mercancía ilícita, así como a la captura de los presuntos responsables.

En el lugar fueron detenidos José Roberto, de 40 años; Jorge Alexander, de 22; Javier, de 40; y José Armando, de 28, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Se localizaron 80 cajas que simulaban transportar huevo, cuyo interior contenía paquetes con marihuana, con un peso total de mil 278 kilos.

De acuerdo con las autoridades esta acción evitó la distribución de más de 430 mil dosis en las calles, lo que representa una afectación económica para la delincuencia organizada superior a los 15 millones de pesos.

De acuerdo con autoridades, el aseguramiento de la droga, equivalente a más de 430 mil dosis, está relacionado con operaciones de “Los Malcriados 3AD”.

Droga perrito Samuel. (04/05/26) Foto: Gabinete de Seguridad de México @GabSeguridadMX
Droga perrito Samuel. (04/05/26) Foto: Gabinete de Seguridad de México @GabSeguridadMX
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aov/rmlgv

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