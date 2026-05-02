Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación interinstitucional, efectuaron la localización y erradicación de nueve plantíos de marihuana, en inmediaciones del Cerro Picacho del Diablo - Sierra San Pedro Mártir en Baja California.

Estas acciones fueron resultado de las operaciones de seguridad e inteligencia que realizaron los navales, para localizar terrenos destinados a la producción de drogas a fin de evitar su distribución.

Durante estos eventos, se erradicaron 67 kilos de marihuana, que se encontraba en una superficie de 24 mil 983 metros cuadrados, también se localizó un secadero con cuatro bolsas de 10 kilos cada una, las cuales contenían marihuana, así como 70 kilos de la misma hierba a granel; efectos que presuntamente pertenecían a una red criminal que opera en San Quintín, Baja California.

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Marina erradica nueve plantíos de marihuana cerro de Baja California (02/05/2026). Foto: Especial

La Semar resaltó que en la lucha permanente contra el narcotráfico y ante el incremento del consumo y popularidad de diversas drogas ilegales a nivel mundial se establecen operaciones de localización, aseguramiento y destrucción de plantíos ilícitos.

La dependencia señaló que contribuye en la suma de esfuerzos para combatir la elaboración de drogas en el país, debilitando la producción de droga por parte de grupos delictivos e impidiendo su distribución, con lo que se evita que ésta se encuentre al alcance de los jóvenes.

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