Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con autoridades del Estado de México detuvieron en un domicilio ubicado en la Colonia Las Américas, Otumba, a una mujer en posesión de 10 vehículos, cinco motocicletas de alto cilindraje, dos cargadores de arma, municiones a granel.

Los elementos hallaron gran variedad de animales exóticos: 12 caballos de carreras, tres tigres, uno de bengala y dos blancos, tres venados, dos gallos kikiriki (aves miniatura), cuatro pavos reales, un mono araña, un zorro y loros verdes.

Tigres asegurados en el operativo de la Marina en Otumba, Estado de México. Foto: Especial.

La persona detenida, a quien le fueron leídos sus derechos, así como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de integrar la carpeta de averiguación correspondiente y poder determinar su situación jurídica.

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En este operativo además de los elementos navales, también participaron integrantes de la Unidad Nacional de Operaciones y Policía Federal Ministerial, quienes brindaron seguridad perimetral a personal de la Fiscalía General de la República (FGR) durante la ejecución de la orden de cateo.

Detenida es presentada bajo custodia de fuerzas federales tras cateo en Estado de México. Foto: Especial.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para mantener el orden, inhibir actividades delictivas y fortalecer la seguridad en beneficio de la población en la región centro del país.

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