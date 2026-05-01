A partir de ahora, la o el habitante del que maltrate a algún será castigado con 36 horas de cárcel y una multa de entre 17 y 35 mil pesos.

Así lo establece la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez en el congreso mexiquense y mediante la cual se busca eliminar un problema "normalizado durante años".

Dicho precepto reconoce a los animales como seres sintientes y les brinda protección jurídica, que obliga a garantizar su bienestar, de calidad de vida hasta atención médica.

Bienestar animal en el Estado de México. Foto: Especial
Conductas consideradas maltrato

Entre las acciones consideradas como maltrato animal están:

  • Condiciones inadecuadas de alojamiento
  • Cualquier acción que atente contra su integridad o vida
  • Abandono

Como parte del castigo, se contempla trabajo comunitario en espacios de protección animal, campañas de concientización, entre otras para modificar conductas "desde la raíz".

Además, el gobierno del Estado de México se ha coordinado con los municipios para fortalecer la atención, rescate y protección animal y opera programas como CERA (Captura, Esteriliza, Resguarda y Adopta).

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Foto: Especial
dft/bmc

[Publicidad]