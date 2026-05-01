Más Información
Caso Rocha: No hay elementos para detención de funcionarios acusados, dice FGR; pide a EU ampliar información
"Nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía"; claves en mensaje de la FGR por caso Rocha
Trump afirma que EU tomará el control de Cuba "casi de inmediato"; endurece sanciones y presión militar
Sheinbaum designa a Columba López como secretaria de Agricultura; Berdegué defenderá al campo mexicano rumbo a revisión del T-MEC
A partir de ahora, la o el habitante del Estado de México que maltrate a algún animal será castigado con 36 horas de cárcel y una multa de entre 17 y 35 mil pesos.
Así lo establece la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez en el congreso mexiquense y mediante la cual se busca eliminar un problema "normalizado durante años".
Dicho precepto reconoce a los animales como seres sintientes y les brinda protección jurídica, que obliga a garantizar su bienestar, de calidad de vida hasta atención médica.
Lee también Impulsan Ley Moni contra el maltrato animal
Conductas consideradas maltrato
Entre las acciones consideradas como maltrato animal están:
- Condiciones inadecuadas de alojamiento
- Cualquier acción que atente contra su integridad o vida
- Abandono
Como parte del castigo, se contempla trabajo comunitario en espacios de protección animal, campañas de concientización, entre otras para modificar conductas "desde la raíz".
Además, el gobierno del Estado de México se ha coordinado con los municipios para fortalecer la atención, rescate y protección animal y opera programas como CERA (Captura, Esteriliza, Resguarda y Adopta).
Policías de Ecatepec aplican medidas de protección para Wendy; sobrevivió a intento de feminicidio a manos de su expareja
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft/bmc
Noticias según tus intereses
