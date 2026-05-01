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Tepezalá, Ags.- fueron arrojadas en una calle de terracería de la comunidad Mesillas, del municipio de Tepezalá, ubicado en la zona norte del estado de , en los límites con el estado zacatecano.

Las que habían sido en el vecino estado, y los regresaron sin vida a este municipio, de donde son originarios.

Vecinos de la comunidad encontraron los cadáveres regados sobre una calle de terracería la mañana de este 1 de mayo de 2026, cuando se preparaban para iniciar sus actividades.

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Estaban tirados sobre la calle con huellas de violencia, reportaron pobladores al Sistema de Emergencias.

De acuerdo a las indagatorias iniciales, los agresores tiraron los cuerpos durante la madrugada, en los momentos en los que los vecinos dormían.

El hallazgo provocó la movilización de las Policías Municipal y Estatal, el Ejército, Guardia Nacional, paramédicos y de elementos de la Fiscalía General del Estado, que corroboraron el multihomicidio.

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Corporaciones colocaron un cerco con patrullas y cordones de seguridad para el resguardo de los indicios y procesamiento de la escena.

Peritos forenses recogieron los cuerpos para la autopsia legal en las instalaciones del Servicio Médico Forense.

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JACL/cr

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