Tepezalá, Ags.- Siete personas presuntamente asesinadas en Zacatecas fueron arrojadas en una calle de terracería de la comunidad Mesillas, del municipio de Tepezalá, ubicado en la zona norte del estado de Aguascalientes, en los límites con el estado zacatecano.

Las víctimas son dos mujeres y cinco hombres que habían sido privados de la libertad en el vecino estado, y los regresaron sin vida a este municipio, de donde son originarios.

Vecinos de la comunidad encontraron los cadáveres regados sobre una calle de terracería la mañana de este 1 de mayo de 2026, cuando se preparaban para iniciar sus actividades.

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Estaban tirados sobre la calle con huellas de violencia, reportaron pobladores al Sistema de Emergencias.

De acuerdo a las indagatorias iniciales, los agresores tiraron los cuerpos durante la madrugada, en los momentos en los que los vecinos dormían.

El hallazgo provocó la movilización de las Policías Municipal y Estatal, el Ejército, Guardia Nacional, paramédicos y de elementos de la Fiscalía General del Estado, que corroboraron el multihomicidio.

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Corporaciones colocaron un cerco con patrullas y cordones de seguridad para el resguardo de los indicios y procesamiento de la escena.

Peritos forenses recogieron los cuerpos para la autopsia legal en las instalaciones del Servicio Médico Forense.

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