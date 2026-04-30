Veracruz. - La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Roberto "N", "El Bukanas", un peligroso líder delincuencial detenido hace una semana, de haber privado de la libertad a 36 personas en Veracruz.

Tras su detención ocurrida en el estado de Puebla, al líder huachicolero se le notificó una nueva orden de aprehensión por su probable participación en la comisión del delito de delincuencia organizada y delitos violatorios de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

La dependencia federal reveló que, en septiembre de 2014, Roberto “N” mantuvo privadas de la libertad a 36 personas en la localidad de Sierra de Agua en el municipio de Acultzingo, las cuales fueron liberadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Tras las investigaciones, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) logró la reaprehensión de Roberto “N”, quien se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en donde se encuentra a disposición del juez que lo requiere, por incurrir en un delito del fuero federal.

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El pasado 18 de abril, el peligroso líder delincuencial, Roberto N., alias “El Bukanas”, quien operaba en amplias franjas de los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, fue aprehendido.

Junto con el violento líder y objetivo prioritario de autoridades federales y estatales, fueron capturados seis sicarios que lo acompañan al momento de su detención ocurrida ayer en el municipio poblano de Chignahuapan.

A dicha organización criminal las autoridades los señalan de delitos como el robo de hidrocarburo, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidios, muchos de ellos cometidos durante más de una década.

La acción policial ocurrió en la localidad de Tres Cabezas del municipio de Chignahuapan, donde fueron capturado un total de siete integrantes del grupo delincuencial denominado “Los Bukanas”.

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Como parte de esta intervención, fueron asegurados dos fusiles de asalto tipo AK-47, un fusil de asalto tipo AR-15, un fusil de asalto tipo Galil, una escopeta Moossberg, dos pistolas calibre 9mm, cartuchos útiles de diferentes calibres y una camioneta GMC con placas del estado de Tamaulipas.

El Bukanas operaba en el llamado Triángulo Rojo, una región del central del estado de Puebla compuesta por los municipios de Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo, pero también mantenía el control en regiones de Veracruz y su poder se había extendido a Hidalgo.

De acuerdo con sus antecedentes, el Bukanas fue comandante de la policía del municipio veracruzano de Maltrata, luego operó como líder regional para el Cártel de los Zetas, para independizarse y convertirse en un violento líder.

Durante años se ofrecieron recompensas para su localización, sin embargo, el presunto jefe delincuencial evadió los operativos especiales que buscaban capturarlo.

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