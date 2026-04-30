Reynosa, Tamaulipas. - El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, lanzo un fuerte llamado a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que apoye a los municipios de la frontera norte de Tamaulipas ante el aumento de hechos delictivos que han dejado una estela de muerte.

Tan solo en Reynosa, se han registrado dos muertes de víctimas colaterales, la primera el pasado 26 de abril cuando un joven fue alcanzado por una bala perdida mientras caminaba con su novia y su mamá tras una persecución entre sujetos armados y la Guardian Estatal.

La segunda, el día de hoy (30 de abril) cuando sujetos armados acribillaron a plena luz del día a quien fue identificado como Manuel Juárez, ingeniero de Petróleos Mexicanos y como víctima colateral resultó muerta una estudiante universitaria de nombre Camila Lozano.

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Ante esto, el alcalde de Reynosa lamentó estos hechos y pidió que ciudades como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo reciban apoyo de la Secretaría de Seguridad nacional.

Sujetos armados acribillaron a plena luz del día a quien fue identificado como Manuel Juárez, ingeniero de Petróleos Mexicanos y como víctima colateral resultó una estudiante universitaria de nombre Camila Lozano Foto: Especial.

"Se requiere el apoyo también de todas las instancias de gobierno para poderles hacer frente Así que le hacemos un fuerte llamado, yo creo que todos los reynosenses estamos a favor de que haya operativos aquí porque la situación sí es crítica", señaló.

Indicó que el Gobernador Américo Villarreal ha estado pendiente de estos hechos con la Mesa de Seguridad y que espera que el nuevo Fiscal en el estado ayude a mejorar las condiciones en el estado.

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Diócesis de Matamoros lamenta hechos violentos

La Diócesis de Matamoros reprobó y lamentó los hechos violentos donde perdió la vida Camila Lozano al ser alcanzada por una bala perdida en Reynosa, Tamaulipas.

El obispo Eugenio Lira Rugarcía indicó que este tipo de incidentes delictivos atentan contra el derecho fundamental de la ciudadanía a una vida digna, segura y en paz.

La Diócesis de Matamoros reprobó y lamentó los hechos violentos donde perdió la vida Camila Lozano al ser alcanzado por una bala perdida en Reynosa, Tamaulipas. Foto: Especial.

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"Con profunda pena hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de la señorita Camila, que formaba parte de Pastoral Juvenil, y que perdió la vida, junto al menos otra persona. Nos unimos a los papás y a toda la familia de Camila, y con ellos, que son fieles bien comprometidos en la Iglesia, elevamos nuestras oraciones pidiendo a Dios por el eterno descanso de su querida y excelente hija, rogándole también que a ellos les conceda la fortaleza de la fe y de la esperanza cristiana, en estos terribles momentos de dolor".

Por medio de un comunicado, urgió a las autoridades federales y estatales a incrementar esfuerzos para garantizar efectivamente, como es su obligación, la seguridad de todos los ciudadanos, teniendo presente que para eso el pueblo los ha elegido como servidores, depositándoles su confianza.

"Y a quienes cometen estos ilícitos, absolutamente reprobables, los llamamos a que, conscientes del daño irreparable que provocan, recapaciten y recuperen su humanidad. ¡Basta ya de tanta violencia! Pedimos a Dios que, por intercesión de Nuestra Madre María, nos conceda el don de la paz y haga de todos y cada uno, autoridades y pueblo, artesanos de paz", concluyó el Obispo.

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