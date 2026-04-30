León, Gto.- La mandataria estatal, Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN), señaló que “la gente de León cuenta con su gobernadora”, luego de que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos renunció al PAN y se integró a Movimiento Ciudadano.

La gobernadora señaló que en el Gobierno del Estado también trabajarán porque se den situaciones de gobernabilidad en el municipio de León.

Después de la incorporación oficial de Alejandra Gutiérrez al partido naranja en un evento público en el que el líder nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, la abrazó, le dio la bienvenida y la ventiló como su proyecto político, García Muñoz Ledo se mostró respetuosa con la decisión de la edil.

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“Pues respetable, respetable su decisión, respetables sus comentarios, a nosotros nos toca trabajar por Guanajuato y seguiremos trabajando; yo lo dije y lo reitero, el municipio de León, la gente de León cuenta con su gobernadora que va a estar trabajando los proyectos que requiere la ciudad”, aseveró.

Alcaldesa de León se integra a Movimiento Ciudadano; Jorge Máynez la perfila para liderar Guanajuato. Foto: Xóchitl Álvarez.

Adelantó que vienen buenos proyectos para León, que estará anunciando muy pronto, “así es que la gente de León cuenta con su gobernadora”.

La gobernadora también expresó que el Gobierno del Estado trabajará por la gobernabilidad de este municipio, luego de la determinación de regidores y síndicos panistas, que tienen mayoría en el Ayuntamiento, de mantener firme su posición como militantes del blanquiazul, y de no seguir a Gutiérrez Campos, quien dejó al partido que la llevó al poder.

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García Muñoz Ledo señaló que, de acuerdo a las leyes, los ayuntamientos gobiernan como un órgano colegiado, donde se toman las decisiones y hacen deliberaciones, y en la política todo es acuerdos, consensos y diálogos.

“Yo hago votos porque la alcaldesa tenga diálogo permanente con los regidores, para que pueda construir lo mejor para la ciudad; esa es la visión que tenemos”, expresó durante una gira de trabajo por Irapuato.

Sostuvo que en su gobierno también trabajarán porque se den situaciones de gobernabilidad en el municipio de León, que es lo que hacemos con todos los municipios, por ser parte de su responsabilidad.

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JACL/cr