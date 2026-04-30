Tras el decomiso de miles de litros de gas ilegal y el aseguramiento de tanques y pipas en el municipio poblano de Zacatlán, diversos sectores sociales y empresariales demandaron a las autoridades federales ampliar los operativos contra las redes de huachigas que operan en la zona.

En una primera incursión fue asegurado un predio a nombre de la empresa Gas de Amoltepec, la cual operaba al margen de la ley, sin embargo, líderes sociales y empresariales pidieron seguir con los operativos de revisión de otras compañías, entre ellas Fibra Gas.

A medios del mes, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, de manera conjunta con autoridades federales y estatales, lograron asegurar un inmueble con 36 mil litros de gas LP ilegal en la población de Canautla del municipio de Zacatlán.

Empresarios y pobladores demandan operativos en Zacatlán tras decomiso de gas ilegal; alertan riesgos por gaseras irregulares. Foto: Especial.

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La incursión policial fue en la empresa Gas de Amoltepec, donde además del gas ilegal, se aseguraron tanques con el producto y tres pipas listas para la distribución en esa región poblana, así como la detención de seis personas.

Se trata de una empresa que el gobierno federal, a través de la Procurador Federal del Consumidor, ya había detectado que operaba sin los permisos correspondientes, por lo que había sido denunciada ante la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

En la zona opera también la empresa identificada como Fibra Gas, la cual –según denuncias ciudadanas- opera con presuntas irregularidades, entre ellas que las pipas son resguardadas en los domicilios de los conductores y no en establecimientos especializados.

Por ello, los pobladores demandaron además a las autoridades de Protección Civil una revisión y operativos para evitar algún accidente con la operación de las empresas gaseras.

Empresarios y pobladores demandan operativos en Zacatlán tras decomiso de gas ilegal; alertan riesgos por gaseras irregulares. Foto: Especial.

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Puebla ocupó –durante el 2025- el primer lugar en el nivel nacional con el mayor número de tomas clandestinas en ductos de la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar gas LP.

De acuerdo con un documento oficial de Pemex, obtenido por vía de transparencia, Puebla ocupó el primer lugar en el país en tomas clandestinas en ductos de gas LP, con un total de 453 registradas durante el año pasado.

La entidad se ubicó por encima de estados como el Estado de México, con un registro de 252 tomas clandestinas; así como de Tlaxcala (con 150), Veracruz con 122 e Hidalgo con 119 llaves ilegales, entidades que históricamente ocupaban el primer lugar en este delito.

En la lista de entidades con mayor número de tomas clandestinas también se encuentra Guanajuato, pero con tan sólo 35 llaves ilegales; seguida de Tabasco y Oaxaca con nueve cada una de ellas, Querétaro con 4, Jalisco con dos y Chiapas con una sola toma ilegal.

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