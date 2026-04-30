La Paz. - Operativos de seguridad desplegados en Baja California Sur dejaron al menos 13 detenidos y el aseguramiento de más de 4 mil 700 dosis de droga, entre metanfetaminas y marihuana

Las intervenciones iniciaron el lunes y hasta el día de ayer, siguieron trabajando en reportes de venta de narcóticos.

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Según autoridades de la Mesa de Seguridad, los operativos incluyeron cateos y recorridos en distintas zonas de Los Cabos y La Paz y forman parte del despliegue para contener la confrontación entre grupos delictivos en la entidad.

En estas acciones se aseguraron diversas cantidades de metanfetamina y marihuana, además de un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos.

También se reportaron detenciones en posesión de droga y dinero en efectivo, como parte de investigaciones por narcomenudeo.

Foto: Especial

Operativos continúan

Las personas detenidas y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Autoridades indicaron que los operativos se mantienen activos en los cinco municipios del estado, pues persisten hechos de violencia vinculados a grupos delictivos.

Apenas el martes se registró una agresión armada en Ciudad Constitución, donde un hombre resultó herido tras ser perseguido por sujetos armados. El caso sigue bajo investigación, sin que se reporten detenidos por estos hechos.

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