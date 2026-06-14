Al llegar de sorpresa a Santa María, San Luis Potosí, tras cancelar un evento en Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió una de las cuatro mil canchas, como parte del Mundial Social en el marco de la Copa de futbol.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió un video en el que se le ve cómo echa porras a los equipos de menores.

"Visitamos Santa María, San Luis Potosí, para ver un partido en una de las más de 4 mil canchas que se entregaron con el Mundial Social. México es maravilloso", indicó.

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Visitamos Santa María, San Luis Potosí, para ver un partido en una de las más de 4 mil canchas que se entregaron con el Mundial Social. México es maravilloso. pic.twitter.com/ZXI7EMh86L — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 15, 2026

En el video, la titular del Ejecutivo federal también hizo otra vez el movimiento de tendencia de TikTok "six-seven", como lo hizo en Aguascalientes en eventos a puerta cerrada con estudiantes para la entrega de Becas Rita Cetina.

Reiteró que seguirá la construcción de canchas de futbol "para que continúe la pasión por el futbol".

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